تعويضات العاملين تستحوذ على 56.8 % من مصروفات الميزانية السعودية للربع الأول بـ 125.2 مليار ريال

رفعت الحكومة السعودية انفاقها على تعويضات العاملين 2 في المائة في الربع الأول من العام الجاري لتبلغ 125.2 مليار ريال، مقابل 122.9 مليار ريال في نفس الفترة من 2021.

وبذلك شكلت تعويضات العاملين 56.8 % من مصروفات الربع الأول من العام الجاري (220.5 مليار ريال)، مقابل 57.9 في المائة من النفقات في نفس الفترة من العام الماضي (212.2 مليار ريال) .

وتعويضات العاملين هي المكافآت النقدية أو العينية، المستحقة الدفع للمستخدم مقابل عمل أداه، إضافة إلى الأجور والرواتب، وتشمل مساهمات التأمينات الاجتماعية، التي تدفعها وحدة من وحدات الحكومة العامة نيابة عن العاملين فيها وتستبعد منها أي تعويضات للعاملين تتعلق بتكوين رأس المال للحساب الذاتي.