14.84 مليار حجم الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الأول.. 4.6 % من مصروفات الميزانية

بلغ حجم الإنفاق الرأسمالي المنصرف فعليا بحسب ميزانية الربع الأول من العام الجاري نحو 14.84 مليار ريال، مقارنة بنحو 14.94 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

وشكل الإنفاق الرأسمالي نحو 4.6 في المائة من إجمالي المصروفات الفعلية للفترة، في حين كانت تقدر بنحو 7 في المائة للفترة المماثلة من العام الماضي.

وتسعى السعودية في سياستها الجديدة، إلى دخول صندوق الاستثمارات العامة جنبا إلى جنب مع الميزانية العامة للدولة في الإنفاق الرأسمالي، حيث يعد صندوق الاستثمارات العامة محركاً رئيساً في تحقيق رؤية المملكة 2030، و محفزاً لتنويع موارد الاقتصاد المحلي بعيداً عن النفط.