278 مليار ريال إيرادات الميزانية السعودية للربع الأول.. الأعلى منذ مطلع 2016

ارتفعت إيرادات الميزانية السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري 36 في المائة، لتبلغ 278 مليار ريال مقابل 204.8 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات وزارة المالية، تعد الإيرادات المحققة في الربع الأول 2022 هي أعلى إيرادات فصلية منذ أن بدأت الوزارة بالإعلان عن الميزانية بشكل ربعي منذ مطلع 2016 (أي منذ 6 سنوات وثلاثة أشهر على أقل تقدير).

وجاء تحقيق الإيرادات بشكل رئيس من ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير متجاوزة 100 دولار للبرميل، ما أدى لارتفاع الإيرادات النفطية 58 في المائة، لتبلغ 183.7 مليار ريال مقابل 116.6 مليار ريال.

فيما ارتفعت الإيرادات غير النفطية 7 في المائة لتبلغ 94.3 مليار ريال مقابل 88.2 مليار ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية