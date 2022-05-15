21 % من إنفاق الميزانية خلال الربع الأول لقطاع "التعليم".. و 17 % لـ "الصحة"

استحوذ قطاعا "التعليم" و"الصحة والتنمية الاجتماعية" على نحو 37.8 في المائة من المصروفات الفعلية لميزانية الربع الأول من العام الجاري، ما يؤكد حرص الحكومة السعودية على تعزيز مسيرة التنمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي، ما يجعل هذين القطاعين من بين أولويات الميزانية.

ومثل مصروف قطاع التعليم من إجمالي مصروفات الميزانية خلال الفترة والبالغة 220.46 مليار ريال نحو 21 في المائة، حيث تم صرف 45.5 مليار ريال للقطاع وهو مايشكل 23 في المائة من المخصص له.

وتم إعتماد ميزانية لقطاع التعليم للعام الجاري نحو 185.1 مليار ريال، في حين نمى إنفاق قطاع التعليم خلال الربع الأول بـ 11 في المائة على أساس سنوي.

أما قطاع "الصحة والتنمية الأجتماعية" فقد بلغ مصروفاته خلال الربع الأول 37.73 مليار ريال، وهي تزيد عن العام الماضي بنحو 10 في المائة، في حين صرف القطاع 27 في المائة من المخصص له للعام الجاري.

ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق على القطاعين نحو 323.3 مليار ريال كما بالموازنة العامة للعام 2022 كاملا، وذلك من إجمالي الإنفاق المقدر.