33.9 % من إيرادات الميزانية السعودية للربع الأول غير نفطية

ارتفعت الإيرادات غير النفطية في الميزانية السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري 7 في المائة، لتبلغ 94.3 مليار ريال مقابل 88.2 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وشكلت الإيرادات غير النفطية نحو 33.9 في المائة من إجمالي إيرادات الميزانية السعودية للربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 278 مليار ريال.

بينما مثلت الإيرادات النفطية نحو 66.1 في المائة من إجمالي الإيرادات في الربع الأول 2022 بعد أن بلغت نحو 183.7 مليار ريال، مقابل 116.6 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبالتزامن مع تفشي جائحة كورونا، اتخذت الحكومة مجموعة من المبادرات التحفيزية التي شملت الإعفاءات والتأجيل في سداد الرسوم والضرائب لدعم القطاع الخاص.

وسعت الحكومة إلى إيجاد مصادر ذات إيراد منتظم وأكثر استقرارا لمواجهة الأثر السلبي للأزمة في جانب الإيرادات من خلال زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 في المائة ابتداء من تموز (يوليو) من 2020 وكذلك الزيادة في الرسوم الجمركية لعدد من السلع التي بدأ تطبيقها في 20 حزيران (يونيو) من 2020.

وحدة التقارير الاقتصادية