"أرامكو" تسجل أعلى مستوى منذ الإدراج وتقود السوق السعودي لمكاسب 300 نقطة

ارتفعت الأسهم السعودية، خلال تداولات جلسة اليوم الأحد بنحو 2.3 في المائة والتي تعادل 300 نقطة، ليتداول المؤشر العام فوق مستوى 13128 نقطة.

ويأتي ارتفاع المؤشر العام بقيادة سهم أرامكو المرتفع 3.7 في المائة، حيث يتداول السهم عند أعلى مستوى له منذ الإدراج عند مستوى 42.15 ريالا للسهم.

ويأتي ارتفاع "أرامكو"، مدعوما بنمو ارباح الشركة للربع الاول والتي بلغت 148 مليار ريال بارتفاع 81.7 % عن الربع المماثل من 2021.

وارتفع سهم مصرف الراجحي بنحو 3 في المائة، بينما ارتفع سهم بنك الرياض بنحو 5.4 في المائة، في حين يتداول سهم سابك على مكاسب 2.6 في المائة.

وكانت حركة الأسهم خلال التعاملات بنحو 130 شركة باللون الأخضر، و 68 شركة باللون الأحمر فيما تتداول 14 شركة على ثبات.

وبلغت قيم التداول أثناء التعاملات عند 4.7 مليار ريال، في حين يتصدر سهم "الصادرات" المكاسب في السوق بعد ارتفاعه بالحد الأعلى 10 في المائة.