"أرامكو" تبتعد بصدارة أكبر شركات العالم قيمة سوقية بـ 83 مليار دولار عن "أبل"

ارتفعت القيمة السوقية لشركة أرامكو السعودية ،أكبر شركة نفط في العالم، خلال تداولات الأحد إلى 9.24 تريليون ريال (2.464 تريليون دولار) بعد أن ارتفع سهمها اليوم إلى 42 ريال عقب قفزة الأرباح بنسبة 81.8 في المائة عند 148 مليار ريال في الربع الأول 2022.

بذلك إبتعدت "أرامكو" عملاق النفط السعودي، بصدارة أكبر شركات العالم قيمة سوقية، ليصبح الفارق مع شركة أبل الأمريكية الشهيرة بإنتاج هاتف الأيفون، نحو 83 مليار دولار، حيث بلغت القيمة السوقية لأبل بإغلاق الأسبوع الماضي 2.381 تريليون دولار.

واستفادت شركة أرامكو السعودية من ارتفاعات أسعار النفط هذا العام وتداولها أعلى من 100 دولار للبرميل مؤخرا، فيما تضررت شركة أبل من تصحيح الأسواق الأمريكية وخاصة شركات التكنولوجيا التى كانت قد حققت طفرة كبيرة في أسعارها بالتزامن مع جائحة كورونا.

وخلف الشركتين تأتي شركة مايكروسوفت بقيمة سوقية 1.953 تريليون دولار.