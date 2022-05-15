28.4 مليار ريال الإنفاق الرأسمالي لـ "أرامكو" خلال الربع الأول

أكدت أرامكو، أن حجم النفقات الرأسمالية للربع الأول من العام الجاري، بلغ 28.4 مليار ريال، وهي تقل عن الفترة نفسها من العام الماضي، بنحو 8 في المائة.

وخلال العام الماضي 2021، بلغ حجم الإنفاق الرأسمالي 119.6 مليار ريال، مقارنة مع 101 مليار ريال للعام 2020، وبزيادة بلغت 18.4 في المائة تقريبا.

فيما كانت الشركة قد أشارت، إلى أن النفقات الرأسمالية لعام الجاري 2022 تقدر مابين 150 - 187.5 مليار ريال في ضوء المزيد من النمو المتوقع حتى منتصف العقد الحالي تقريبا، وذلك ينسجم مع إيمان الشركة بالحاجة إلى استثمارات جديدة وكبيرة، لتلبية الطلب المتنامي.