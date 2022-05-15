أرامكو : إنتاج 13 مليون برميل يومي من المكافئ النفطي خلال الربع الأول

قالت أرامكو إن إجمالي إنتاج المواد الهيدروكربونية بلغ 13 مليون برميل مكافئ نفطي خلال الربع الأول من 2022، مقارنة بنحو 11.5 مليون برميل خلال الفترة ذاتها من 2021، حيث واصلت الشركة توفير النفط الخام و المنتجات الأخرى بنسبة موثوقية 99.9 في المائة.

في مجال أعمال قطاع التنقيب والإنتاج، أحرزت أرامكو تقدما في استكمال مشروعي ضغط الغاز في الحوية وحرض، ومن المقرر أن يبدأ العمل بهما بحلول نهاية 2022، كما عملت الشركة على تطوير مشروع توسعة معمل الغاز في الحوية، وهو جزء من برنامج زيادة إنتاج الغاز في حرض، والذي من المتوقع أن يبدأ العمل به في 2023 ومن المتوقع أن يضيف طاقة إجمالية تصل إلى 1.3 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا من الغاز الخام.