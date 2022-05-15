البلجيكية دي روي تتوج بلقب بطولة أرامكو السعودية للقولف في بانكوك

فازت النجمة البلجيكية مانون دي روي، بلقب المنافسات الفردية في سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق، التي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك، والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، تحت مظلة الجولة الأوروبية لقولف السيدات، التي احتضنها ملعب النادي الريفي التايلاندي من 12 إلى 14 مايو.

ونجحت مانون دي روي في انتزاع اللقب الفردي، بعد أن أنهت منافسات اليوم الأخير من البطولة بتسجيلها 6 ضربات تحت المعدل، حيث قدمت أداء قويا وحافظت على مستواها، لتتمكن من التفوق على النجمة المحلية باتي تافاتاناكيت، ونخبة لاعبات الجولة الأوروبية للسيدات والقارة الآسيوية، وتحقق أول لقب لها خلال مسيرتها الاحترافية، وتحصل على أكبر حصة من مجموع جوائز المنافسات الفردية، والبالغة 500 ألف دولار.

وكانت باتي تافاتاناكيت، المصنفة رقم 13 عالميا والتي سجلت ظهورها الأول في سلسلة بطولات أرامكو للفرق، قد تصدرت المنافسات الفردية بفارق ضربتين تحت المعدل بعد اليوم الثاني، مما عزز من حظوظها بالفوز باللقب إلا أن حاملة لقب بطولة ANA Inspiration 2021، واجهت صعوبات في اليوم الأخير وسجلت ضربة فوق المعدل، مما أتاح الفرصة لمانون دي روي للعودة بقوة للمنافسات لتسجل 6 ضربات بيردي وتحسم اللقب بفارق 3 ضربات.

وقالت مانون دي روي، التي تعد أول لاعبة بلجيكية تفوز بإحدى ألقاب الجولة الأوروبية للسيدات خلال 25 عاما، "إنه شعور رائع، انتظرت هذه اللحظة مطولا، وهذا ما يجعلني في غاية السعادة، لقد كان يوما مميزا في الحقيقة، بدأت اللعب بقوة، ونجحت في تسجيل ضربة بيردي في الحفرة الثانية، وحافظت على هدوئي ونجحت في تسجيل بعض الضربات الجيدة، لقد بذلت مجهودا كبيرا لتقديم مستوى جيد، وحاولت أن أكون صبورة من أجل تحقيق الفوز، كنت آمل تحقيق هذا الإنجاز منذ 2021، ولذا أنا سعيدة للغاية لأني نجحت هذا العام".

وأضافت اللاعبة البالغة من العمر 30 عاما، "أحب هذه البطولة، وحققت نتائج جيدة أثناء مشاركاتي بسلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق، وكانت اختياراتي لأعضاء الفريق موفقة في منافسات الفرق، لقد حفزوني حقا لتسجيل العديد من ضربات البيردي، وأنا سعيدة للغاية، فقد طال انتظاري لهذا الفوز، وبذلت جهدا كبيرا للوصول إليه وتغمرني السعادة بتحقيقه".

الجدير بالذكر بأن منافسات الفرق كانت قد اختتمت يوم أمس، بفوز فريق اللاعبة الأسترالية ويتني هيلير، والذي يضم كل من التايلاندية تشونلادا تشايانون، والفنلندية كريستا باكر واللاعب الهاوي باتانان أماتانون، حيث أنهوا المنافسات بتسجيلهم 5 ضربات تحت المعدل، منحتهم كأس البطولة وأكبر حصة من مجموع جوائز منافسات الفرق البالغة 500 ألف دولار.

وتتجه منافسات سلسلة بطولات أرامكو للفرق، إلى بريطانيا لتنطلق نُسخة البطولة في لندن بملعب نادي سنتوريون في سانت ألبانز من 16 إلى 18 يونيو.

وتليها بطولات أرامكو للفرق، في سوتوجراندي (نادي لا ريزيرفا كلوب دي سوتوجراندي من 18 إلى 20 أغسطس)، وسلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق في نيويورك، (يتم تحديد الموقع لاحقا من 13 إلى 15 أكتوبر)، وسلسلة بطولات أرامكو للفرق في جدة (ملعب ونادي رويال جرينز من 9 إلى 11 نوفمبر).