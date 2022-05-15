«الشورى» يناقش تطوير سوق التجارة الإلكترونية في قطاع الأغذية والتجزئة

ناقشت لجنة مختصة في مجلس الشورى تعزيز سوق التجارة الإلكترونية في قطاع الأغذية والتجزئة في السعودية.واستعرضت لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى، بحضور الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، أعمال وإنجازات وزارة التجارة الواردة في التقرير السنوي للعام المالي 1442 / 1443هـ.وبحثت اللجنة خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، الجهود المبذولة من الوزارة، فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية في المملكة، وتطوير البنية التحتية وتعزيزها بما ينعكس على ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية وتحسين مرتبتها عالميا، إضافة لما أنجزته الوزارة في تعزيز سوق التجارة الإلكترونية، ولا سيما في قطاع الأغذية والتجزئة، والدور الذي تقوم به في دعم انتشار المخازن السحابية، التي تسهل الأعمال، والتوجه لتطوير برامج لرفع الوعي لدى المستثمرين في هذا الشأن.وناقش أعضاء اللجنة مع مسؤولي الوزارة التحديات، التي تواجه الوزارة لتفعيل دور المراقب الشامل، ومدى وجود جدول زمني محدد لتطبيق هذه المبادرة على أرض الواقع، علاوة على آليات متابعة الشكاوى، التي تتقاطع فيها خدمات الوزارة مع جهات أخرى لحماية المستهلك، وذلك بعد أن فعلت الوزارة الخط الموحد للشكاوى 1900 لجميع الخدمات الخاصة بوزارة التجارة.كما ناقش الاجتماع مؤشرات أداء الوزارة ومستهدفاتها في تطوير منظومة التجارة، إضافة إلى آليات تطبيق معايير الجودة ISO في عدد من جوانب التميز المؤسسي، التي عملت عليها الوزارة ومدى شموليتها لتتضمن جوانب الأمن المعلوماتي بما يشمل حماية بيانات المواطنين في ظل وجود عدد كبير من عمليات الاحتيال من خلال تسرب بيانات العملاء التجارية والشخصية، سواء من حيث التشريعات المتعلقة بالبيانات "مثل سياسات تصنيف البيانات ومشاركتها وحفظها وأمنها" ومدى دقة البيانات الجاري إدارتها ضمن مكتب إدارة البيانات في وزارة التجارة، وآلية عمل الوزارة لتحسين جودة هذه البيانات لتعظيم استفادة مستخدميها.وناقش أعضاء المجلس أعضاء اللجنة مع مسؤولي الوزارة الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم وتمكين القطاع غير الربحي، والدور التكاملي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لدعم هذا القطاع وتمكينه ليكون شريكا في التنمية الوطنية، كما جرى طرح عدد من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بمهام وأعمال الوزارة.ولجنة التجارة والاستثمار هي إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح والتقارير السنوية ذات العلاقة بمجالات التجارة والاستثمار. إلى ذلك، يستأنف مجلس الشورى هذا الأسبوع - عبر الاتصال المرئي - عقد أعمال جلساته العادية من أعمال العام الثاني للدورة الثامنة بمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، التي تشمل تقارير سنوية لعدد من الجهات الحكومية، ووجهات نظر تقدمها لجان المجلس المتخصصة تجاه جهات أخرى، كما ينظر المجلس في عدد من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.وسيناقش المجلس تقريرا مقدما من لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1442 / 1443هـ، وتقريرا من اللجنة ذاتها بشأن طلب وزارة البيئة والمياه والزراعة الانضمام إلى اتفاق بشأن التدابير، التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، تقرير لجنة التجارة والاستثمار، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1442 / 1443هـ.وعلى صعيد أعمال جلسة المجلس، التي تعقد الثلاثاء المقبل، تستعرض لجنة التعليم والبحث العلمي وجهة نظرها، أمام المجلس بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1440 / 1441هـ، للتصويت على ما ورد فيه من توصيات.ويناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1442 / 1443هـ، وتقريرا آخر تقدمه لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1442 / 1443هـ.وتقدم لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تقريرها بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة، ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة.وفيما يتعلق بجلسة المجلس العادية، التي تعقد الأربعاء المقبل، يناقش المجلس تقرير لجنة التجارة والاستثمار، بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1442 / 1443هـ.كما يستعرض المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقريرين السنويين للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للعامين الماليين 1440 / 1441هـ، و1441 / 1442هـ، كما يناقش أيضا تقريرا للجنة ذاتها، تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع لعام 1442/ 1443هـ.وخلال الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1442 / 1443هـ، وتقرير لجنة التجارة والاستثمار، بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي للاعتماد للعام المالي 1442 / 1443هـ.