تنظيم منتدى الاستثمار السعودي – التايلندي

تنظم وزارة الاستثمار في الرياض الاثنين المقبل منتدى الاستثمار السعودي - التايلندي، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ونائب رئيس الوزراء التايلاندي وزير الشؤون الخارجية دون برامودويناي، ومشاركة عدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات السعودية والتايلاندية، بالإضافة إلى اتحاد الغرف التجارية السعودية وممثلي القطاع الخاص من البلدين.

وتتضمن أعمال المنتدى جلسات متخصصة لمناقشة أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة بين البلدين في مجالات الصناعة والسياحة والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030، واستعراض تطورات البيئة الاستثمارية في المملكة.

كما سيتخلل المنتدى جلسات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص من البلدين لبحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الواعدة للمستثمرين.