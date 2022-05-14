الخميس المقبل.. ولي العهد يحضر نهائي كأس الملك بين الهلال والفيحاء في جدة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان تقام يوم الخميس المقبل 18 شوال 1443هـ، الموافق 19 مايو 2022، المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2021 - 2022، بين فريقي الهلال والفيحاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وقد أناب خادم الحرمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء لحضور المباراة وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.

