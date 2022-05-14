القيادة السعودية تعزي الإمارات: الشيخ خليفة قدم الكثير لشعبه وأمته والعالم

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن بالغ التعزية والمواساة لحكومة الإمارات وعائلة آل نهيان الكريمة والشعب الإماراتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات.وصدر عن الديوان الملكي أمس بيان جاء فيه: "تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، ببالغ الحزن وعظيم الأسى، نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات ـ رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته".وبحسب البيان، أعرب خادم الحرمين وولي العهد عن بالغ التعزية والمواساة لحكومة الإمارات وعائلة آل نهيان الكريمة والشعب الإماراتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة قائد قدم الكثير لشعبه وأمته والعالم.وأكد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد أن السعودية وشعبها إذ يشاطرون الأشقاء في الإمارات أحزانهم، ليسألون الله العلي القدير أن يلهم الجميع الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار. إنا لله وإنا إليه راجعون.وإنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، أدى المصلون في المسجد الحرام والمسجد النبوي عقب صلاة العشاء أمس، صلاة الغائب على الشيخ خليفة.وتوجه الجميع بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدم من أعمال جليلة لوطنه وأمتيه الإسلامية والعربية.وأجرى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا أمس، بالشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.وأعرب ولي العهد خلال الاتصال عن العزاء والمواساة في وفاة الشيخ خليفة بن زايد، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.فيما عبر ولي عهد أبوظبي عن الشكر والتقدير لولي العهد على عزائه ومواساته لهم في الفقيد.كما أجرى ولي العهد اتصالا هاتفيا، بالشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني الإماراتي.وأعرب ولي العهد خلال الاتصال عن العزاء والمواساة في وفاة الشيخ خليفة بن زايد، راجيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.فيما عبر مستشار الأمن الوطني الإماراتي عن الشكر والتقدير لولي العهد على عزائه ومواساته في الفقيد.