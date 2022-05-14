قوة الدولار تكبد الذهب خسائر 3 % في أسبوع .. التراجع الرابع على التوالي

تراجعت أسعار الذهب أمس لتسجل رابع انخفاض أسبوعي على التوالي بفعل ضغوط ناجمة عن ارتفاع الدولار وتوقعات برفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمعدل كبير.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1817.39 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 10:39 بتوقيت جرينتش بعد بلوغه 1810.86 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ السابع من شباط (فبراير)، وخسر الذهب أكثر من 3 في المائة هذا الأسبوع.ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1816.40 دولار للأوقية.وصعد مؤشر الدولار لسادس أسبوع على التوالي محوما نحو أعلى مستوى في 20 عاما مع استمرار المخاوف من أن تؤثر تحركات المركزي الأمريكي لمواجهة ضغوط التضخم سلبا في النمو الاقتصادي العالمي.ويزيد رفع سعر الفائدة الأمريكية وزيادة العائد على سندات الخزانة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.6 في المائة إلى 20.78 دولار للأوقية، لكنها انخفضت 7 في المائة هذا الأسبوع في أكبر تراجع منذ نهاية كانون الثاني (يناير).وارتفع البلاتين 0.7 في المائة إلى 950.06 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 1.5 في المائة إلى 1936.55 دولار للأوقية، فيما يتجه البلاتين والبلاديوم صوب تسجيل خسائر أسبوعية.في سياق متصل، حوم اليورو نحو أدنى مستوياته منذ مطلع 2017 أمس، بعد أن تسببت العقوبات على روسيا في اضطراب إمدادات الغاز إلى أوروبا وجددت مخاوف من تباطؤ اقتصادي في منطقة اليورو.وتأثر اليورو في الأسابيع القليلة الماضية بمزيج من المخاوف من مصاعب اقتصادية ناتجة عن الحرب في أوكرانيا وزيادة ضخمة في الدولار الأمريكي عززتها رهانات على أن المركزي الأمريكي سينفذ سلسلة من خطوات رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.وتخلى اليورو عن مكاسب سابقة أمس وانخفض 0.1 في المائة إلى 1.0373 دولار مقتربا من 1.0354 بلغه الخميس، وهو أقل مستوياته منذ مطلع 2017، وتراجع اليورو 1.6 في المائة مقابل الدولار هذا الأسبوع.وارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المائة إلى 104.82 مقتربا من أعلى مستوى في 20 عاما بلغه أمس الأول عند 104.92.وزاد الدولار 0.5 في المائة مقابل الين الذي سجل 128.89 مقابل الدولار بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوعين مساء عند 127.5. لكن الدولار ظل منخفضا مقابل الين هذا الأسبوع وهو أول انخفاض أسبوعي له منذ مطلع آذار (مارس).وانخفض الجنيه الاسترليني 0.2 في المائة إلى 1.2176 دولار، وتأثر الاسترليني سلبا ببيانات أمس الأول كشفت أن الاقتصاد البريطاني انكمش على نحو غير متوقع في آذار (مارس).وارتفع الدولار الأسترالي 0.2 في المائة إلى 0.6869 دولار أمريكي مع تحسن الشهية للمخاطرة لدى المستثمرين، واستقرت أسواق العملات الرقمية أمس بعد أسبوع من التقلبات.