مشاريع السعودية والإمارات تشكل 90 % من عقود الضيافة الإقليمية في 2021

شكلت قيمة المشاريع السعودية والإماراتية 90 في المائة من جميع عقود الضيافة الإقليمية الممنوحة في 2021، وفقا لبحث صادر من شبكة "بي إن سي".وبحسب "وام"، توقع أحدث تقرير صادر عن كوليرز إنترناشونال، ترسية عقود تشييد فنادق بقيمة 4.5 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2022، إذ يتوقع ارتفاع عقود بناء الفنادق في المنطقة 16 في المائة هذا العام.وشهدت النسخة الـ29 من معرض سوق السفر العربي 2022، حضور أكثر من 23 ألف زائر ومشاركة 1500 جهة عارضة من 150 دولة بمعدل نمو يزيد على 100 في المائة على أساس سنوي،وتميز اليوم الثالث من المعرض بعدة جلسات تم تسليط الضوء من خلالها على السياحة الرياضية واتجاهات تكنولوجيا الضيافة وتجارب تناول الطعام وخدمات السفر المعتمدة على عالم ميتافيرس الافتراضي ودور مؤثري التواصل الاجتماعي وغيرها الكثير، كما استضافت رابطة سفر الأعمال العالمية أيضا جلستي نقاش تم التركيز من خلالها على الاستدامة والاتجاهات طويلة الأجل في قطاع سفر الأعمال.وانتقل ممثلون من شركات: أطلس وويجو الشرق الأوسط وعلي بابا كلاود الشرق الأوسط كجزء من جدول أعمال المؤتمر لليوم الرابع والأخير من الحدث، إلى منصة ترافيل تك لاستكشاف كيف تغير البيانات تجارة التجزئة في شركات الطيران.كما شارك المحاضرون رؤاهم حول كيفية بناء مؤسسات قائمة على البيانات ولماذا من المرجح أن تنجح الشركات التي تسخر بيانات السفر بنجاح على المدى الطويل.وخلال جلسة استضافتها السياحة المسؤولة لسوق السفر العالمي، سلطت الضوء على كيفية استخدام أحدث الابتكارات لتعزيز التكنولوجيا المسؤولة للسفر والسياحة، وفي ختام نسخة هذا العام من سوق السفر العربي، تضمنت الجلسات المسائية نقاشا حول عودة سياحة المدينة ونموها من جديد.