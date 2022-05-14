سفيرة هولندا: مزايا سعودية تنافسية كبرى في الطاقة المتجددة .. فرص الاقتصاد عديدة

أفصحت لـ"الاقتصادية" جانيت البردا، سفيرة هولندا في السعودية، أن بلادها تستعد لإرسال بعثة تجارية في قطاع الصحة الإلكترونية إلى المملكة في نهاية أيار (مايو) الجاري، مشيرة إلى أن البعثة ستضم شركات ومعاهد معرفة في القطاع.وبحسب السفيرة، فإن البعثة ستعرض خبراتها في مجال بوابات الصحة الإلكترونية وأنظمة التحليل الصحي والروبوتات الإلكترونية وحلول الذكاء الاصطناعي والعمليات الجراحية عن بعد، وكذلك أنظمة التبادل الآمن للمرضى "المحميون" بالبيانات.ذلك إضافة إلى نشر تدريب الذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات اللوجستية لتقليل الوقت والتكلفة والجهود في سلسلة التوريد.وشددت على أن الاقتصاد السعودي يوفر عديدا من الفرص للشركات الهولندية، ولا سيما في المناطق التي تتمتع فيها هولندا بالخبرات والمنافذ مثل مجال انتقال الطاقة، والأمن الغذائي المستدام، والاقتصاد الدائري وكذلك علوم الحياة والصحة وجميع المجالات والفرص التجارية والاستثمارية، للمساهمة بما تتوافق معه الطموحات السعودية لإصلاح وتنويع اقتصادها.وذكرت أن السعودية تمتلك مزايا تنافسية ضخمة في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تعتمد على طبيعة مناخها للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والهيدروجين، وهذا بالتأكيد مجال سيشهد مزيدا من التعاون بين الدولتين.وأشارت إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، استضافت روتردام مؤتمرا دوليا مهما حول إنتاج الهيدروجين، وشاركت فيه أيضا السعودية.وقالت السفيرة الهولندية، "إن زيارة البعثة الهولندية تأتي بالتزامن مع زيارة وفد تجاري سعودي إلى هولندا برئاسة نائب وزير التجارة، يرافقه مسؤولون في عديد من القطاعات ذات العلاقة بالقطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لإجراء مباحثات تعاون، وفي إطار توطيد وتعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية في المجالات ذات الأولوية للدولتين".ويضم الوفد الذي وصل إلى هولندا قيادات من وزارات الطاقة، والاستثمار، والبيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمركز الوطني للتنافسية، وميناء جدة الإسلامي، واتحاد الغرف السعودية، إضافة إلى ممثلين عن أبرز الشركات الوطنية، مثل أرامكو السعودية، سابك، والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك".وأشارت إلى أن هذه الزيارة المهمة التي يقوم بها نائب وزير التجارة إلى هولندا فرصة ممتازة للتطلع إلى الأمام، واستكشاف مجالات التعاون التي يمكن من خلالها تعميق وتوسيع العلاقات الثنائية.وأكدت أن العلاقات عميقة الجذور وطويلة الأمد، مشيرة إلى أن هولندا تحتفل بمرور 150 عاما على الوجود الدبلوماسي الهولندي في شبه الجزيرة العربية، إذ جرى افتتاح أول قنصلية في جدة 1872، ومنذ ذلك الوقت يتوطد التعاون في عديد من المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار المتبادلان.وأكدت سفيرة لاهاي في الرياض أن مشاركة هذه القطاعات الواسعة في الوفد السعودي تعكس مدى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السعودية لتنفيذ أجندة الإصلاح والتنويع وفق خطط رؤية 2030، وطموحها وتفانيها في تضمين المعرفة والخبرة والشبكات ذات الصلة من كل من القطاعين العام والخاص.وقالت "إن هذا الأمر ينطبق بشكل خاص على الشركات الهولندية الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تمكنت من تقديم دراسة الجدوى شخصيا للوفد السعودي". وبحسب السفيرة، بلغ إجمالي التبادل التجاري الثنائي بين الدولتين - وفق آخر إحصائيات متوافرة - 5.07 مليار دولار.ونوهت بأن هنالك 12 شركة هولندية تستثمر داخل السعودية، وتعد من كبرى الشركات الهولندية العالمية ذات الثقل العالمي في مجالات الاستثمارات المختلفة، ومنها "فيليبس للرعاية الصحية" التي وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة بشأن التوسع في مشاريع الصحة الإلكترونية.وثاني الشركات سيجنفاي التي تعد إحدى الشركات الرائدة في سوق الإضاءة الذكية في السعودية، وقد نفذت عديدا من مشاريع الإنارة باستخدام أنظمة الإضاءة LED الموفرة للطاقة، وشملت هذه المشاريع 13 محافظة سعودية.كما تشمل الشركات فريزلاند كامبينا ذات الوجود القوي في السوق السعودية منذ 1950، مع مكتب تسويق ومبيعات كبير في جدة، إضافة إلى "كي إل إم" التي تعد واحدة من أولى شركات الطيران التي أبرمت اتفاقية مع السعودية لتسيير رحلات مجدولة من المملكة وإليها منذ بداية الخمسينيات.ذلك علاوة على شركة أنظمة داكوم، وهي شركة زراعية هولندية، توفر المعدات والبرمجيات لإدارة الري، وتسجيل المحاصيل، وإدارة الأمراض، وتقوم الشركة بتنفيذ عديد من المشاريع مع وزارة الكهرباء والمياه وشركات القطاع الخاص، التي تهدف إلى زيادة استخدام أساليب وتقنيات توفير المياه في قطاع الزراعة.وأيضا من الشركات الأخرى المستثمرة في السعودية يونيليفر واكزونوبل وشل وفورجو سحيمي وأركاديس وبوسكاليس ورويال هوسكوننج وعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن الوضع سينعكس في زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص في كلتا الدولتين عندما يتعلق الأمر بتبادل الخبرات والعلاقات التجارية. وأشارت إلى أنه يمكن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الدولتين في ضوء أجندة الإصلاح والتنويع في المملكة رؤية 2030 من خلال إجراء زيارات رسمية متبادلة بين الطرفين، والتعرف أكثر على المشاريع المهمة في السعودية، واعتماد أحدث التقنيات بالتعاون مع الخبرات الهولندية في مختلف المجالات لتحقيق ركائز مختلفة من رؤية 2030، ولا سيما في مجالات انتقال الطاقة، والأمن الغذائي المستدام، والاقتصاد الدائري، وعلوم الحياة والصحة.وبينت أنه يمكن لهولندا دعم السعودية في تطبيق قطاع الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي مثل الصحة الإلكترونية، في ظل خبرة هولندا الواسعة في رقمنة قطاع الرعاية الصحية.وأبدت السفيرة تطلعها إلى رؤية مزيد من التعاون في مجال الموانئ والخدمات اللوجستية، خاصة مع انضمام ممثل عن ميناء جدة الإسلامي لزيارة الوفد السعودي إلى هولندا، التي التقى خلالها أيضا قيادة ميناء روتردام.