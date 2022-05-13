الحصار الروسي يمنع أوكرانيا من تصدير 1.5 مليون طن من المنتجات الزراعية شهريا

قال النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني تاراس فيسوتسكي اليوم الجمعة إن أوكرانيا لا يمكنها تصدير أكثر من 1.5 مليون طن من المنتجات الزراعية شهريا بسبب الحصار الروسي لموانئها.

ونقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية للأنباء عنه قوله إنه قبل الحصار كان بإمكان أوكرانيا تصدير أكثر من خمسة ملايين طن من المحاصيل الزراعية كل شهر. وتنقل أوكرانيا الآن منتجاتها إلى الخارج عن طريق السكك الحديدية.