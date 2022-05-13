ارتفاع أرباح "دويتشه تيليكوم" إلى 4.11 مليار دولار في الربع الأول

أعلنت مجموعة الاتصالات الألمانية العملاقة دويتشه تيليكوم اليوم الجمعة ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 3.95 مليار يورو (4.11 مليار دولار) مقابل 936 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

جاءت الزيادة في صافي الأرباح بفضل ارتفاع المبيعات بنسبة 50% في شركة جلاسفيزر بلس التابعة لدويتشه تيليكوم، واتمام صفقة بيع شركة تي موبايل هولندا التابعة لها. وزادت أرباح الشركة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال الربع

الأول من العام الحالي بنسبة 86.3% إلى 2.2 مليار يورو.

وفي الوقت نفسه، زادت إيرادات دويتشه تيليكوم بنسبة 6.2% إلى 28 مليار يورو، وزادت إيرادات خدماتها بنسبة 10%. وتتوقع أكبر مجموعة اتصالات في ألمانيا وصول أرباحها، قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك خلال العام الحالي ككل، إلى أكثر من 36.6 مليار يورو، في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى 36.5 مليار يورو.