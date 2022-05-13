الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها مرتفعة وتويتر يتراجع بعد تعليق صفقة ماسك

بدأت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مرتفعة اليوم الجمعة في نهاية أسبوع مضطرب اتسم بزيادة المخاوف من تشديد السياسة النقدية وتباطؤ النمو الاقتصادي، في حين هوى سهم تويتر بعدما علق إيلون ماسك صفقة الاستحواذ على الشركة المالكة لمنصة تواصل اجتماعي.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 233.56 نقطة أو 0.74 بالمئة ليفتح عند 31963.86 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 33.82 نقطة أو 0.86 بالمئة ليفتح عند 3963.90 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 185.01 نقطة أو 1.63 بالمئة إلى 11555.98 نقطة عند الفتح.

