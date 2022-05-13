لا «فانج» ولا «بات» .. حماقة الاستثمار في الاختصارات

بالنظر إلى أن الأسواق المضطربة تعاملت حتى الآن هذا العام مع أسهم التكنولوجيا، بقيادة مجموعة فانج، فإن الأمر يستحق التوقف والتعرف على ما يحدث، المفهوم الكامل للاستثمار في الاختصارات.

تفكيك مجموعة فانج يشبه إلى حد كبير سقوط الأسواق الناشئة الكبرى، المعروفة باسم بريكس، قبل عقد من الزمان، موضوع ساخن يستحوذ على مخيلة المستثمرين. ثم يصوغ المسوقون اختصارا لتمثيل الاتجاه وينجح بشكل جيد لبعض الوقت. يتشجع الناس ويبدؤون الانضمام للاتجاه عبر اشتقاق اختصارات مشابهة. تتدهور أساسيات الاتجاه مع نضوجه. يبدأ كثير من الأسماء في إظهار عيوب خطيرة، لكن بدلا من إعادة التفكير يواصل المستثمرون إعادة كتابة الاختصارات. في النهاية لا يتبقى سوى عدد قليل من الاحتمالات الأصلية، إن وجدت، مع متابعة جماهيرية كبيرة.

عند صياغتها في 2001، كانت بريكس تضم في الأصل البرازيل وروسيا والهند والصين. أضاف المسوقون فيما بعد جنوب إفريقيا. بعد فترة ازدهار غير مسبوقة استمرت عقدا من الزمان في الأسواق الناشئة، بدأ محللو وول ستريت الترويج لدول أصغر على أنها الرهان نفسه على نجاح الأسواق الناشئة. صاغوا اختصار سيفيتس "كولومبيا وإندونيسيا وفيتنام ومصر وتركيا وجنوب إفريقيا" وميست "المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا".

سرعان ما بدأت الأموال السهلة التي كانت تتدفق إلى هذه الأسواق تجف، ما كشف مواطن ضعفها. عندما تعثرت الهند في 2011 اقترح مندوبو المبيعات أن تحل إندونيسيا محلها في الحرف "آي" في بريكس. ثم تراجعت أسعار السلع بشكل حاد، ما أدى إلى انهيار البرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا، وعاد المستثمرون إلى رشدهم. رفض أحدهم اختصار بريكس ووصفه بأنه "مفهوم استثماري سخيف للغاية". بسرعات متفاوتة، تراجعت الأسواق الناشئة الأصغر في العقد الأول من القرن الـ21، ولم تعد الاختصارات على أساس أسماء الدول أمرا عصريا.

هناك دورة استثمار مشابهة تجري الآن. صيغت في 2013 باسم فانغ Fang "اختصارا لفيسبوك، وأمازون، ونتفليكس، وجوجل"، وسرعان ما أضاف المسوقون شركة أبل ليصبح الاختصار Faang. كانت هذه الأسهم مدهشة وبدأ المحللون توسيع الصيغ إلى فانجمات Fangmat "أضافوا شركتي مايكروسوفت وتسلا" أو فانجمانت Fangmant "بإضافة نفيديا". ووسعوا المفهوم ليشمل الصين، فجمعوا شركات التكنولوجيا الكبرى الخاصة بها تحت مسمى بات Bat "بايدو، وعلي بابا، وتينسنت".

على مدى الأشهر القليلة الماضية، الاضطراب الذي أصاب الأسواق الناشئة في وقت من الأوقات ألحق الضرر بشركات التكنولوجيا الكبرى. انهارت أسهم شركات بات أولا، بعدما أطلقت الجهات التنظيمية الصينية حملات قمع على قطاع التكنولوجيا. ومع تشديد الشروط النقدية في الولايات المتحدة توصل المستثمرون إلى دورة الإدراك، المتأخرة دائما، بأن شركات التكنولوجيا كانت تنفق كثيرا من الأموال لتبرير تقييماتها المتزايدة.

ثم بدأ المستثمرون ترك الاختصارات. كانت شركة نتفليكس أول ما ذهب، تاركة شركات مانت Maant "مايكروسوفت، وأبل، وألفابيت، ونفيديا، وتسلا". وبحلول الأسبوع الماضي، كانت شركة أبل الاسم الوحيد من بين شركات التكنولوجيا الكبرى الذي لم يتراجع أداؤه في السوق هذا العام، ما يوحي بانهيار آخر للاستثمار في الاختصارات. في الواقع، الأسماء البارزة في مجال التكنولوجيا، التي كانت مسؤولة عن جزء كبير من المكاسب في سوق الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي، هي المسؤولة بشكل أساس عن انخفاض السوق حتى الآن في 2022.

للحفاظ على الثقة في سقف بعض أسهم شركات التكنولوجيا الضخمة، يسقط المحللون الآن الأحرف من لعبة تركيب الكلمات سكرابل للتسويق لتشكيل اختصارات جديدة من أسماء شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل مانت Mant، أو مات Mat، أو Aaa.

لا تجمع الاختصارات الاستثمارات المتباينة فحسب، بل تتجاهل أيضا ثابتا واحدا في الرأسمالية، الاضطراب. وعلى الرغم من أن الأموال السهلة وعمليات الإنقاذ الحكومية تسببت في تآكل وظيفة الأسواق وإضعاف الاضطراب، ما جعل الأمر أسهل من أي وقت مضى على الشركات الكبرى أن تكبر أكثر، إلا أنه لم يتم كسر النظام بالكامل. في نهاية المطاف ستكون المبالغة في التقييم، والثقة الزائدة، والاستثمار المفرط هي ما يعطل أكبر الرهانات في السوق.

قادت الشركات الأمريكية التقدم التكنولوجي الكبير في العقد الماضي وأظهرت انضباطا ملحوظا في رأس المال حتى وقت قريب يعود إلى 2017. ومن ثم، وبتحفيز من التدفقات النقدية الهائلة والأموال السهلة، تسارع إنفاقها ووصل إلى مستويات جامحة خلال الجائحة، مع انطلاق الخدمات الرقمية. الآن يبدو أن نموذج النمو المدفوع بالإنفاق هذا منهك. يعود التركيز إلى الربحية في وقت ترتفع فيه أسعار الفائدة، وهو تحول أدى إلى خفض تقييمات الأسهم على مر التاريخ.

السؤال هو ماذا سيحدث تاليا. بحلول أواخر الأسبوع الماضي كانت جميع شركات فانج - باستثناء نتفليكس، التي لم تصل إلى القائمة تماما - لا تزال تحتفظ بمكانتها بين أفضل عشر شركات عالمية من حيث القيمة السوقية. لكن العشرينيات من القرن الحالي في بدايتها.

منذ أن بدأت السجلات في جميع أنحاء العالم في 1980، احتفظت ثلاث شركات فقط "مايكروسوفت، وول مارت، وجنرال إليكترك" بمكانة في المراكز العشرة الأولى لمدة عقدين على التوالي. أولئك الذين يستمتعون بالضجيج العشوائي بشكل أعمى في طريقهم إلى القمة هم الأكثر عرضة للخطر عندما تبدأ السوق في الاضطراب.



*رئيس مجلس إدارة شركة روكفلر إنترناشونال