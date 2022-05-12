البيت الأبيض: قمة كوفيد العالمية تجمع أكثر من 3 مليارات دولار

أظهرت صحيفة وقائع للبيت الأبيض اليوم أن القمة العالمية الثانية لكوفيد-19 جمعت ما يزيد على ثلاثة مليارات دولار في صورة تمويل جديد لمكافحة الوباء.

ووفقا لرويترز يشمل التمويل أكثر من ملياري دولار للاستجابة الفورية لمكافحة الوباء، و962 مليون دولار في صورة التزامات لصندوق تابع للبنك الدولي من أجل الاستعداد لمواجهة الأوبئة والحفاظ على الأمن الصحي العالمي.