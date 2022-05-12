أمريكا: ارتفاع طلبات إعانة البطالة بصورة غير متوقعة

أظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية اليوم ارتفاع طلبات إعانة البطالة لأول مرة بصورة غير متوقعة خلال الاسبوع الذي انتهى في السابع من مايو الجاري.

وقالت الوزارة إن طلبات إعانة البطالة ارتفعت إلى 203 آلاف طلب، بزيادة قدرها ألف طلب مقارنة بمستوى الطلبات خلال الاسبوع السابق التي بلغت 202 ألف طلب.

ومثلت زيادة الطلبات مفاجأة للاقتصاديين، الذين توقعوا انخفاض الطلبات إلى 195 ألف طلب .

وأظهر التقرير أيضا ارتفاع المتوسط لمدة أربعة أسابيع إلى 192 ألفا و750 طلب بزيادة بواقع 4250 طلبا مقارنة بالمتوسط المعدل للاسبوع السابق الذي بلغ 188 ألف و500 طلب.