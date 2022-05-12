الهند: اتخذنا خطوات استباقية تخفف ضغوط التضخم على الاقتصاد

قالت وزارة المالية الهندية اليوم في تقريرها الشهري الخاص بشهر أبريل، إن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لإبقاء أسعار الوقود المحلي وزيت الطعام تحت المراقبة، إلى جانب رفع أسعار الفائدة من جانب مصرف الاحتياطي الهندي، ستخفف من الضغوط التضخمية على الاقتصاد.

ونقلت "بلومبرج" عن التقرير الشهري الصادر اليوم أنه من المتوقع أن تظل الأسعار مرتفعة خلال السنة المالية الحالية التي ستنتهي في شهر مارس.

ويشهد الطلب الإجمالي في البلاد تحسنا تدريجيا، ويعتبر خطر استمرار التضخم الكبير، منخفضا.

ومن الممكن أن يقدم قطاع الزراعة مرة أخرى مساهمة مستدامة للنمو، في ظل زيادة مساحة المحاصيل الصيفية التي تشمل زراعة الأرز بشكل قياسي.