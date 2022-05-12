بـ 130 مليون دولار .. ميسي الرياضي الأعلى دخلا في العالم

صنفت مجلة "فوربس"، الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بأنه الرياضي الأعلى دخلا، على مستوى العالم.

وأصبح ميسي الرياضي الأعلي دخلا للمرة الثانية في تاريخه، وخلف الايرلندي كونور ماكجريجور، مصارع الفنون القتالية المختلطة في هذا المسمى.

وحقق عائدات قيمتها 130 مليون دولار أخر 12 شهرا، ليصبح الرياضي الأعلى أجرا في العالم للمرة الثانية بعد أن حقق الأمر ذاته في 2019.

وحل ليبرون جيمس نجم لوس أنجليس ليكرز المنافس بدوري كرة السلة الأمريكي، في المركز الثاني بدخل سنوي إجمالي بلغ 121.2 مليون دولار.

وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بدخل سنوي إجمالي بلغ 115 مليون دولار.