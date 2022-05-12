خلال مؤتمر "التعدين الأفريقي" .. السعودية تستعرض الفرص الاستثمارية

برعاية بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، افتتح المهندس خالد المديفر نائب الوزير لشؤون التعدين، جلسة حوارية ضمن أعمال مؤتمر التعدين الأفريقي، لاستعراض الفرص الاستثمارية وإمكانيات البنية التحتية والتشريعية للمملكة، التي تجعل منها وجهة عالمية أولى للاستثمار في قطاع التعدين.

وشارك في الجلسة الحوارية ممثلون لعدد من الجهات الحكومية المشاركة ضمن جناح "استثمر في السعودية"، وسلط جميل الغامدي من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الضوء على نظرة عامة حول مستهدفات ومنجزات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، فيما أشارت هيا القحطاني من وزارة الاستثمار، إلى دور برنامج "استثمر في السعودية"، مستعرضة الإمكانيات الهائلة والبنية التحتية الرصينة التي تجعل المملكة واحدة من أفضل البيئات الاستثمارية في العالم.

كما تحدثت جواهر الدغيثر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن أهم المقومات الجاذبة للاستكشاف والتعدين في المملكة، فيما وضح مصطفى مكي ممثل هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أهمية البيانات الناتجة عن المسوح الجيولوجية، وقدم عرضا توضيحيًا لقاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية، وأهم المعادن المتوفرة في المملكة، فيما أشار عبدالرحمن البلوشي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة المتضمنة عددا من المواقع التعدينية في مختلف المناطق.

يُذكر أن المملكة تستهدف عبر مشاركتها في مؤتمر التعدين الأفريقي "إندابا"، إيجاد سبل جديدة للتعاون بين المملكة ودول أفريقيا، للنهوض بقطاع التعدين، بالإضافة لإبراز جهود المملكة في تطوير القطاع، الذي حقق عائدات بلغت 727 مليون ريال خلال 2021، ونجح في جذب استثمارات بلغت 30 مليار ريال.