جوجل تطلق ساعتها الذكية "بيكسل ووتش"

أطلقت شركة "جوجل" اليوم، ساعتها الذكية "بيكسل ووتش"، لتضيفها بالتالي إلى مجموعة منتجاتها "بيكسل" التي تضم هواتف ذكية وأجهزة كمبيوتر محمولة وسماعات رأس، في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى جعل خدماتها متاحة في أي وقت على أجهزة مختلفة.

وكانت الشركة التابعة لـ"ألفابت"، طورت برنامج تشغيل لساعات ذكية من علامات تجارية أخرى، لكن هذه المرة صممت ساعتها الخاصة، وعرضت "بيكسل ووتش"، في المؤتمر السنوي للمطورين في كاليفورنيا، وقدمت فيه جهازها اللوحي كما عرضت نسخ من سماعاتها ونموذجا أرخص من هاتفها الذكي.

وقال ريتش أوسترلو المسؤول عن الأجهزة والخدمات لدى جوجل، "إن أجهزة بيكسل قادرة على الاتصال في ما بينها بسهولة، بفضل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وشرائح الكمبيوتر،. وأضاف خلال عرض تقديمي أمام الصحافيين "كل هذه المنتجات تعمل معا، بحسب رؤيتنا للحوسبة السائدة".

ومن المقرر أن تطلق "بيكسل ووتش" في الأسواق خلال الخريف، وستتاح فيها تطبيقات صحية من الساعات الذكية التابعة لـ"فيت بيت"، وهي علامة تجارية متخصصة في تصنيع المنتجات الذكية المرتبطة باللياقة البدنية.

وكانت غوغل أعلنت في 2019، استحواذها على هذه العلامة التجارية، مقابل 2.1 مليار دولار لمنافسة الساعة الذكية التابعة لشركة آبل، في عملية أنجزت خلال 2021، وستكون "بيكسل ووتش" قادرة على التزامن مع أجهزة أخرى، تعمل ببرنامج التشغيل أندرويد، أو أن تتمتع باتصالها الخاص بالإنترنت.

من ناحيته، قدّم سوندار بيشاي رئيس "ألفابت"، لمحة عن نظارات للذكاء الاصطناعي تعمل جوجل على إنجازها، لكنه لم يفصح عن تفاصيل كثيرة مكتفيا بعرض طريقة ترجمتها للمحادثات في الوقت الحقيقي، أو تقديمها نصوصا حرفية عن الأحاديث.

وعلى صعيد البرمجيات، قدمت جوجل خصائص جديدة للذكاء الاصطناعي، تتيح على سبيل المثال إجراء محادثات مع برنامج المساعدة الصوتية بصورة طبيعية أكثر. وأضافت المجموعة 24 لغة جديدة على خدمتها للترجمة "جوجل ترانسليت"، ليرتفع العدد الإجمالي للغات المتاحة فيها إلى 133.

كما سيتمكن مستخدمو جوجل، من إجراء عمليات بحث يمكن فيها إدماج صور ملتقطة بواسطة الهاتف الذكي أو إرشادات بالصوت أو النص، من خلال تصوير رف لمنتجات الشوكولا مثلا، وطرح سؤال على محرك البحث عن الأنواع الخالية من البندق.