8.4 % نمو قطاع التأمين في السعودية خلال 2021

نما قطاع التأمين السعودي، 8.4 في المائة خلال 2021، ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 42 مليار ريال، حيث حقق تأمين الحماية والادخار وتأمين الممتلكات ارتفاعا ملحوظا في إجمالي الأقساط المكتتبة.

حيث أظهر التقرير السنوي للبنك المركزي السعودي، عن سوق التأمين في المملكة، انخفاضا طفيفا في عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي خلال 2021، ليصل إلى 1.91 في المائة بنسبة انخفاض تقدر بـ -0.01 في المائة، كذلك ارتفع معدل الخسارة الإجمالية للقطاع من 76.7 في المائة في 2020، ليصل إلى 83.4 في المائة خلال 2021.

وأوضح، أن خسائر القطاع بلغت 47 مليون ريال خلال 2021، مقارنة بصافي ربح 1.38 مليار ريال خلال 2020، وقد ساهم التحسن في دخل عمليات الاستثمار في الحد من انخفاض أداء القطاع، مشيرا إلى ارتفاع نسبة التوطين في القطاع خلال 2021، مقارنة بـ 2020، بنسبتين مئوية، لتبلغ نسبة التوطين 77 في المائة.

(تقرير سوق التأمين للعام 2021).