"المالية": المملكة من أعلى دول العشرين إنفاقا على قطاع التعليم

قال هندي السحيمي مساعد وزير المالية، إن المملكة من أعلى دول العشرين إنفاقا على قطاع التعليم، حيث سجل نسبة 19.9 في المائة لمتوسط الفترة بين عام 2016 و2020.وأشار إلى أن الدعم المالي للتعليم في 2022 سيشمل إنشاء أندية للموهبة والابتكار، واستهداف 50 شراكة مع القطاع الخاص والجهات الوطنية لتقديم حلول للتحديات الوطنية والصناعية من خلال البحث العلمي في الجامعات، وإطلاق مبادرة لدعم الباحثين في الجامعات لتطوير الابتكارات التقنية من خلال نقل البحوث من مرحلة تطوير النماذج الأولية وتحويلها إلى منتجات صناعية.وأوضح السحيمي خلال مشاركته في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم الذي اختتم أعماله في الرياض أمس، أن أحد أهداف تحقيق الرؤية، هو استثمار المملكة بشكل كبير في قطاع التعليم، الذي خصصت له 19 في المائة من الميزانية العامة للدولة للأعوام الخمسة الماضية.وأوضح أن المملكة تولي اهتماما بالغا للتعليم وتمكين الطلاب عن طريق رفع جاهزيتهم على الصعيد المعرفي والعلمي لاستغلال الفرص التي تمنحها جراء انفتاحها على العالم واستثمارها في عديد من القطاعات غير المستغلة سابقا.ولفت إلى أن دور وزارة المالية في قطاع التعليم، يظهر في عدة مجالات من أهمها التمويل والدعم الحكومي ومشاركة القطاع الخاص، إضافة إلى إدراج اللغة الصينية في المرحلة الثانوية في 746 مدرسة موزعة على 47 إدارة تعليمية في المملكة.وأضاف أن برنامج الاستدامة المالية "أحد برامج رؤية المملكة 2030"، يسهم في دعم القطاع التعليمي من خلال برامجه ومبادراته الهادفة إلى تحسين إدارة الموارد المالية بكفاءة وفاعلية، والعمل على تحصيل إيرادات الدولة، واستثمار الأصول المملوكة لها باحترافية وشفافية وتحقيق مؤشرات أداء عالية.وسلط الضوء على الدور الذي يؤديه صندوق التعليم العالي الجامعي، في تنمية اقتصاد المعرفة وتطوير قاعدة التعليم العالي، وإسهامه من خلال مصادره المالية المتمثلة في عوائد استخدام مرافق الجامعات، والعوائد الاستثمارية المتنوعة في تحقيق الأهداف المرجوة في تمويل المشاريع التي تحتاج إليها الجامعات، مشيرا إلى أن الصندوق تمكن منذ تأسيسه وحتى نهاية 2020 من تمويل 532 مشروعا.