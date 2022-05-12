الأسهم السعودية تتراجع للجلسة الثالثة بضغط معظم القطاعات .. والسيولة عند 8.6 مليار ريال

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة لتغلق عند 13379 نقطة بنحو 130 نقطة بنحو 0.96 في المائة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 24 نقطة بنحو 1.3 في المائة ليغلق عند 1867 نقطة. وجاء التراجع بضغط من معظم القطاعات والأسهم. الأداء متوافق مع التوقعات حيث أشير في التقرير السابق إلى أن السوق ستواجه ضغوطا بيعية لجني الأرباح مع مستويات دعم عند 13370 نقطة وجاء الإغلاق بفارق تسع نقاط. الانخفاض تزامن مع تراجع النفط الذي فقد نحو 10 في المائة من قيمته خلال الجلستين السابقتين، ونظرا إلى ارتفاع الأسعار زادت حساسية السوق للمتغيرات السلبية. زاد عدد القطاعات المرتفعة في جلسة أمس مع انخفاض في حدة التراجع وحافظت على مستويات الدعم، ما يحسن من الأداء، إلا أن جلسة اليوم ستظهر السوق مدى التحسن بالحفاظ على مستويات الدعم، حيث كسرها يعرض السوق لتراجع حتى مستويات 12810 نقاط.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 13493 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 13377 نقطة فاقدا 0.9 في المائة، بينما الأعلى عند 13595 نقطة رابحا 0.6 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 13379 نقطة فاقدا 130 نقطة بنحو 0.9 في المائة. وتراجعت السيولة 0.2 في المائة بنحو 773 مليون ريال لتصل إلى 8.6 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 11 في المائة بنحو 20 مليون سهم لتصل إلى 164 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 14 في المائة بنحو 58 ألف صفقة لتصل إلى 359 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بنحو 1.4 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنحو 0.9 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنحو 0.7 في المائة. بينم تصدر المتراجعة "الرعاية الصحية" بنحو 1.7 في المائة، يليه "المصارف" بنحو 1.2 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنحو 1.2 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 32 في المائة بقيمة 2.8 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنحو 24 في المائة بقيمة 2.1 مليار ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" بنحو 7 في المائة بقيمة 599 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "صادرات" بنحو 4.8 في المائة ليغلق عند 416 ريالا، يليه سهم "جاكو" بنحو 4.6 في المائة ليغلق عند 22.38 ريال، وحل ثالثا سهم "مجموعة صافولا" بنحو 2.4 في المائة ليغلق عند 36.80 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "أكسا التعاونية" بنحو 7.9 في المائة ليغلق عند 33 ريالا، يليه سهم "المواساة" بنحو 6.5 في المائة ليغلق عند 222.40 ريال، وحل ثالثا سهم "المتحدة للتأمين" بنحو 6.5 في المائة ليغلق عند 28 ريالا.وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه سهم "الأهلي" بقيمة 714 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "سابك" بقيمة 561 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية