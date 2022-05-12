تباين أداء البورصات الخليجية .. جني الأرباح يهبط بـ "الكويتية"

تباين أداء البورصات الخليجية عند الإغلاق أمس، بينما هبط مؤشر الكويت بشكل حاد لليوم الرابع على التوالي.وبحسب "رويترز"، تراجع مؤشر بورصة دبي 1.9 في المائة إلى 3529 نقطة، متأثرا بانخفاض سهم بنك الإمارات دبي الوطني 3.5 في المائة، ونزول سهم "إعمار العقارية" 1.8 في المائة.وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 1.2 في المائة إلى 9795 نقطة متأثرا بانخفاض سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 3.8 في المائة.وقال وزير الطاقة الإماراتي أمس الأول إن تقلبات سوق النفط مرتبطة بعوامل خارج سيطرة تحالف "أوبك+" لمنتجي الخام مثل تحركات بعض المشترين لمقاطعة موردين معينين.وانخفض مؤشر الكويت 2.1 في المائة إلى 9043 نقطة وهو الهبوط الرابع له على التوالي.وقال رائد دياب، نائب رئيس قسم البحوث لدى "كامكو إنفست"، إن جزءا من هذا الهبوط هو عمليات تصحيح وجني أرباح بعد الصعود القوي للبورصة في الأسابيع القليلة الماضية وهو "أمر طبيعي وصحي".وأضاف دياب أن جزءا آخر من هذا الهبوط ناتج عن حالة عدم اليقين، التي تجتاح الأسواق العالمية والإقليمية ومنها السوق الكويتية بسبب رفع أسعار الفائدة عالميا والتوقعات بمزيد من الرفع في المستقبل.وهبطت أسهم "أجيليتي" 3.4 في المائة وبنك الكويت الوطني 0.8 في المائة و"بيت التمويل الكويتي" 2.5 في المائة ومجموعة الصناعات الوطنية 2.6 في المائة.كما هبطت أسهم "كيبكو" و"المتكاملة" 3.1 في المائة وبنك الخليج 3.3 في المائة.وصعد مؤشر البورصة القطرية 0.2 في المائة إلى 13471 نقطة منهيا خسائر على مدى خمس جلسات بدعم من زيادة سهم بنك قطر الإسلامي 1.4 في المائة.وصعد مؤشر البحرين 1.2 في المائة إلى 2012 نقطة، وارتفع مؤشر مسقط 0.1 في المائة إلى 4159 نقطة.وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.4 في المائة إلى 10856 نقطة.