"وول ستريت" تتراجع بعد ارتفاع أسعار المستهلكين .. مخاوف من تشديد السياسة النقدية

انخفضت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت عند الافتتاح أمس بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في نيسان (أبريل)، فيما أجج المخاوف من تشديد السياسة النقدية بشكل سريع.وبحسب "رويترز"، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 37.50 نقطة بما يعادل 0.12 في المائة إلى 32123.24 نقطة.وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 10.97 نقطة أو 0.27 في المائة إلى 3990.08 نقطة، بينما نزل مؤشر ناسداك المجمع 92.10 نقطة أو 0.78 في المائة إلى 11645.57 نقطة.من جهة أخرى، ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس مواصلة مكاسبها بعدما بلغت أدنى مستوى في شهرين هذا الأسبوع.وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة، وجاء قطاع العقارات في صدارة القطاعات الصاعدة.وبالنسبة للأسهم الفردية قفز سهم "ماتش السويدية" 9 في المائة بعدما قالت شركة فيليب موريس إنترناشونال المصنعة لسجائر مالبورو إنها أوصت بعرض نقدي للشركة تبلغ قيمته نحو 161.2 مليار كرونة سويدية (16 مليار دولار).وزاد سهم "ألستوم" الفرنسية المصنعة للقطارات 4.4 في المائة بعد إعلان الشركة أن أرباح التشغيل السنوية فاقت التوقعات.وتراجع سهم "باير" الألمانية 5.8 في المائة بعد أن طلبت الإدارة الأمريكية من المحكمة العليا عدم نظر دعوى شركة الكيماويات الزراعية والصناعات الدوائية لرفض دعاوى قدمها عملاء ذكروا أن مبيد راوند أب للأعشاب الضارة الذي تصنعه الشركة يسبب السرطان.وفي آسيا، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني عند الإغلاق أمس مع إقبال المستثمرين على أسهم الشركات ذات التوقعات القوية، لكن المكاسب كانت محدودة.وزاد نيكاي 0.18 في المائة ليغلق عند 26213.64 نقطة بعد انخفاضه في وقت سابق من الجلسة.وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.60 في المائة إلى 1851.15 نقطة متأثرا بتراجع سهم "تويوتا موتور" 4.43 في المائة بعد توقعات بهبوط الأرباح.وخلال جلسة التداول حذرت "تويوتا" من أن الأرباح التشغيلية هذا العام قد تنخفض بنحو 20 في المائة "بفعل زيادات غير مسبوقة في تكاليف المواد واللوجستيات" على خلفية انخفاض أرباح الربع الرابع 33 في المائة. ونزل مؤشر قطاع السيارات 3.31 في المائة.وصعد سهم "سوني جروب" 2.1 في المائة بعد إعلان الشركة المصنعة للكاميرات ومعدات السيارات أن أرباحها التشغيلية في الربع الرابع زادت بأكثر من مثليها على أساس سنوي. وارتفع سهم "نينتندو" المصنعة لألعاب الفيديو 3.25 في المائة، وصعد 69 سهما على مؤشر نيكاي مقابل تراجع 153 سهما.