"نمو" تفقد 420 نقطة بتداولات قيمتها 34 مليون ريال

انخفضت السوق الموازية "نمو" للجلسة الرابعة لتغلق عند 22674 نقطة فاقدة 420 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 24 في المائة بنحو 6.9 مليون ريال لتصل إلى 34 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 6 في المائة بنحو 24 ألف سهم لتصل إلى 368 ألف سهم متداول، أما الصفقات ارتفعت 6 في المائة بنحو 117 صفقة لتصل إلى ألفي صفقة. وتصدر الأسهم المرتفعة "حديد وطني" بنحو 1.3 في المائة ليغلق عند 61.50 ريال، يليه "رؤوم" بنحو 1.3 في المائة ليغلق عند 156 ريالا، وحل ثالثا "جاز" بنحو 0.99 في المائة ليغلق عند 81.40 ريال. وتصدر الأسهم المتراجعة "فش فاش" بنحو 8.2 في المائة ليغلق عند 220 ريالا، يليه "الناقول" بنحو 6.1 في المائة ليغلق عند 122 ريالا، وحل ثالثا "إنماء الروابي" بنحو 5.9 في المائة ليغلق عند 25.30 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "جاهز" بقيمة 12 مليون ريال، يليه سهم "أسمنت الرياض" بقمية 5.1 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "فش فاش" بقيمة 3.4 مليون ريال.