«الاحتياطي الفيدرالي» لا يستحق كل اللوم عن التضخم «2 من 2»

الواقع أن ما يسمى أموال الهليكوبتر، أو تمويل البنوك المركزية للعجز المالي، كان يروج له على نطاق واسع كوسيلة لتحفيز الاقتصادات عندما وجد صناع السياسات النقدية أنفسهم عاجزين عن خفض أسعار الفائدة التي كانت بالفعل قريبة من الصفر. ورغم أن بعضا منا زعموا بقوة أن النظرية النقدية الحديثة، بل حتى أشكالها المتغيرة الأكثر اعتدالا، كانت مضللة بشدة فإنها كانت فكرة مغرية، وإلى أن خرج التضخم فعليا عن السيطرة، كان من الصعب إثبات عيوبها بشكل حاسم. على نحو أو آخر، كانت تجربة إدارة بايدن مع التحفيز المفرط في اقتصاد متنام شديد الإغراء، وكان التقدميون يستهدفون الاحتياطي الفيدرالي لو وقف في طريقهم.لكن في حين أن هذا قد يفسر سبب امتناع الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة في البداية، فلماذا ظل يرفض التحرك عندما تسارع نمو الأسعار في أواخر 2021؟ ربما يكون جزء من التفسير أن خبراء الاقتصاد في الاحتياطي الفيدرالي تصوروا حقا أن الضغوط التضخمية كانت مؤقتة. لكن القرار الذي اتخذه بايدن بتأخير إعادة تعيين جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، حتى أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) لعب أيضا دورا مؤثرا. ولو بدأ الاحتياطي الفيدرالي زيادة أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2021، لكان الرئيس قد استعاض عن باول بشخص أكثر مسالمة، وكانت الأسواق لتخصم الزيادات على الفور.ترى هل توجد أي طريقة يستطيع الاحتياطي الفيدرالي من خلالها عزل نفسه عن مثل هذه الضغوط بشكل أفضل في المستقبل؟ أنا أعد الاحتياطي الفيدرالي مخطئا لأنه لم يتعامل بجدية مع فكرة سياسة أسعار الفائدة الشديدة السلبية عام 2019 كوسيلة للتحوط ضد الانكماش. إحقاقا للحق، كانت مهنة الاقتصاد متأخرة بشدة في هذا الصدد أيضا. الواقع أن قسما كبيرا من المقاومة الفكرية لأسعار الفائدة شديدة السلبية سطحي بدرجة غريبة ويحتاج إلى من يعالجه في المرة المقبلة عندما يراجع الاحتياطي الفيدرالي إطاره النقدي.لو كان الاحتياطي الفيدرالي لديه أداة أكثر قوة لمكافحة الانكماش، فربما كان يتحلى بقدر أكبر من الشجاعة بشأن رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب، مع ارتفاع التضخم. يستغرق حدوث التأثير الكامل للسياسة النقدية في التضخم بضعة أرباع من العام عادة، ويحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى الثقة ليكون أكثر رشاقة وسرعة.باختصار من المؤكد أن الاحتياطي الفيدرالي يتحمل نصيبه من اللوم عن التضخم العظيم في عشرينيات القرن الحالي. لكن الضغوط السياسية القوية من جانب اليسار والتحليلات المفرطة في التفاؤل لسياسة الديون المفتوحة، فضلا عن الشكوك الحقيقية بشأن التضخم وأسعار الفائدة الحقيقية لعبت أيضا دورا ضخما للغاية.خاص بـ «الاقتصادية»بروجيكت سنديكيت، 2022.