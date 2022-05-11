التضخم الأمريكي يتباطأ بشكل طفيف إلى 8.3% خلال أبريل

أظهرت بيانات جرى نشرها اليوم أن التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سجل تباطؤا طفيفا في أبريل على أساس سنوي.

ووفقا للبيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل اليوم، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 8.3% في أبريل، وهو أعلى قليلا مما توقعه الخبراء.

إلا أن المعدل جاء أقل من نسبة الـ 8.5% التي تم تسجيلها في مارس، والتي كانت الأعلى في أكثر من 40 عاما.

وباستبعاد مجموعات المنتجات الأكثر تقلبا، مثل الغذاء والطاقة، يكون التضخم في أسعار المستهلكين عند 6.2% خلال الشهر نفسه وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في أبريل بنسبة 0.3% ، معدلة وفقا للتقلبات الموسمية، مقابل في 1.2% في مارس. وباستثناء المواد الغذائية والطاقة، يكون التضخم الأساسي قد ارتفع بـ 0.6% مقابل 0.3% في الشهر السابق.