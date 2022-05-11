بجوائز تبلغ مليون دولار .. "أرامكو" تبدأ سلسلة بطولات القولف للفرق من بانكوك

تعود سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق، المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، بحلة جديدة ومواقع مختلفة حول العالم وجوائز مالية كبرى.

وظهرت السلسلة للمرة الأولى في روزنامة بطولات الجولة الأوروبية للسيدات في 2021، حيث قدمت 4 بطولات بمجموع جوائز مالية بلغت 4 ملايين دولار، بواقع مليون دولار لكل بطولة، شهدت تنافس نخبة لاعبات القولف العالميات على صعيد الفرق والأفراد.

وكانت السلسلة قد انطلقت من لندن في بريطانيا، مرورا بسوتوجراندي في إسبانيا، ومنها إلى نيويورك في أمريكا، واختتمت بساحل البحر الأحمر في السعودية.

وسمح نظام البطولة الفريد من نوعه، لـ 30 قائدة من نخبة لاعبات القولف العالميات باختيار أعضاء الفريق بطريقة مشابهة لتلك المستخدمة في دوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين، حيث قامت كل قائدة باختيار اللاعبة الثانية قبل أن يتم تحديد اللاعبة الثالثة عشوائيا، وإضافة عضو محلي من الهواة لاستكمال أعضاء الفريق.

وأبهرت سلسلة بطولات "أرامكو" للفرق مجتمع رياضة القولف على مستوى العالم، من خلال إظهار الجانب المرح والترفيهي للرياضة أثناء المنافسات، حيث تقوم الفرق بالدخول إلى أرض الملعب على أنغام وصلة موسيقية من اختيار أعضاء الفريق مع استعدادهم للبدء من الحفرة الافتتاحية، بالإضافة إلى الجانب التنافسي والذي يتيح للاعبة الهاوية لعب دور محوري ومهم في تحسين نتيجة الفريق ومساعدة زميلاتها المحترفات في الحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط، التي تضاف إلى رصيدهن للحصول على لقب كوستا ديل سول لأفضل لاعبة في نهاية العام، وتؤثر على تصنيف روليكس للمحترفات.

وتعود السلسلة العالمية في نسختها الثانية هذا العام بمحطة جديدة وهي تايلاند، حيث تقام أولى بطولات سلسلة أرامكو السعودية للفرق والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، من 12 إلى 14 مايو، بملعب النادي الريفي في بانكوك، وبمجموع جوائز يصل إلى مليون دولار.

إليكم نبذة عن كل ما ينتظركم في 2022 :

نظام مستحدث يجعل المنافسات أسرع ويعد بالإثارة والحماس، حيث شهد 2021، إقامة النسخة الأولى من سلسلة بطولات أرامكو للفرق، حيث أصبحت بذلك أول حدث فريد من نوعه على مستوى الجولات الاحترافية في عالم القولف يجمع بين الجانب الجماعي والفردي.

وسيكون هناك تحديث في نظام البطولة في نسخة 2022، حيث ستقام منافسات الفرق على مدار يومين ويتم تتويج الفريق الفائز خلالها وتبلغ الجائزة المخصصة للفرق نصف مليون دولار، في حين تتنافس صاحبات أفضل نتائج فردية والمتأهلات للمرحلة النهائية في ثالث الأيام لتحديد اللاعبات الفائزات بالجوائز الفردية، والتي يبلغ مجموع جوائزها 500 ألف دولار.

نجمات عالميات ومواهب محلية صاعدة

سيشهد هذا الأسبوع مشاركة الثلاثي التايلاندي باتي تافاتاناكيت، وآريا جوتانوجارن المصنفة الأولى عالميا سابقا و 14 حاليا، بجانب شقيقتها موريا جوتانوجارن، وتنظم إليهن النجمة الواعدة البالغة من العمر 18 عاما، تشانوكنان أنجوراساراني التي تصدرت منافسات بطولة ترست قولف الآسيوية على ملعب ونادي سيام الريفي من جانب السيدات، بالإضافة إلى مواطنتهن تشونلادا تشاتانون.

وتشارك إلى جانب تلك الأسماء نخبة من ألمع الأسماء العالمية في الجولة الأوروبية للسيدات، ومن بينهن الإنجليزية تشارلي هول والأمريكية كيلي والي، وشهدت بطولات 2021 من السلسلة العالمية، مشاركة كل من الإنجليزية جورجيا هال، والأمريكية نيلي كوردا، والسويدية آنا نوردكفيست، والأمريكية دانييل كانغ، ومواطنتيها أليسون لي وليكسي تومسون، ومن المنتظر مشاركتهن هذا العام.

المزيد من المشاهدين على مستوى العالم

قالت أليكساندرا أرماس، الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية للسيدات، بأن "انضمام بطولة تايلاند هذا العام، يساعد على رفع مستوى الجولة من خلال زيادة جوائزها المالية، وتستمتع اللاعبات بنظام البطولة الفريد من نوعه وباللعب في فرق، بالإضافة إلى الجودة العالية للملاعب التي تستضيف البطولات، ومستوى الضيافة، ويرفع ذلك المعايير على جميع الأصعدة، وبالنسبة للكثير من اللاعبات تعتبر هذه البطولات مشابهة للبطولات الكبرى".

وسيتم نقل منافسات سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق هذا العام في 117 وجهة، وسيستمتع 330 مليون منزل بمجريات البطولات، الأمر الذي سيمنح اللاعبات العالميات والنجمات المحليات الواعدات فرصة الظهور بشكل أكبر أمام الجماهير حول العالم.

شراكة داعمة لقولف السيدات والمجتمع المحلي

تعتبر أرامكو السعودية أكبر داعم لرياضة القولف النسائية في 2022، وتستمر في دعمها ورفع مكانة البطولات عالميا وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في مجالات الرياضة والأعمال، وكجزء من التزامها باستمرار هذا الإرث، سوف تساهم سلسلة بطولات أرامكو للفرق، في دعم الجمعيات الخيرية النسائية، والمبادرات المحلية، واتحادات القولف في الدول المستضيفة للبطولات.