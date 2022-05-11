«الطاقة» تستهدف افتتاح 10 فروع للرقابة في مناطق المملكة

افتتحت وزارة الطاقة فرع الإدارة العامة للرقابة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، الذي يأتي ضمن خطة تعزيز الدور الرقابي على أنشطة قطاع البترول والغاز، وتنظيم استخداماته في السوق المحلية في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى الامتثال، ما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة، ويهدف إلى الحد من الهدر لموارد الطاقة.وتأتي خطة تعزيز الدور الرقابي في المملكة من خلال افتتاح فروع عدة في مختلف مناطق المملكة، لضمان تطبيق بنود نظام التجارة بالمنتجات البترولية، ونظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية بأعلى كفاءة، ما يحفز تطوير هذه القطاعات وتحسين مستوى الخدمة، حيث تستهدف الوزارة افتتاح عشرة فروع موزعة في مناطق المملكة خلال عامي 2022 و2023.ويعد فرع محافظة جدة الرقابي، الفرع الثالث، بعد افتتاح وتشغيل كل من فرعي مدينة الرياض في منطقة الرياض، ومدينة الظهران في المنطقة الشرقية، حيث افتتح الأخير في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي 2021، ودعمت الفروع جميعها بالكوادر البشرية، والإمكانات المادية والفنية لتحقيق مستهدفات الوزارة.وتقوم الوزارة من خلال هذه الإدارة بتنظيم ومراقبة جميع الأنشطة التجارية المتعلقة بالبترول والغاز، التي تشتمل على سبعة أنشطة رئيسة، وهي أنشطة البيع والنقل والتوزيع والتخزين والاستيراد والتصدير والاستخدام بغرض الحرق، أو مدخل (لقيم) في عمليات الصناعة، إضافة إلى قياس مستوى امتثال الاستثمارات في هذه الأنشطة التجارية، وفرض العقوبات والغرامات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح التنفيذية ذات العلاقة.