وزير الاقتصاد والتخطيط: تمويلات تتجاوز 37 مليار دولار لدعم السفر والسياحة

كشف فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، عن توجه للتمويل بأكثر من 37 مليار دولار لدعم مجال السفر والسياحة وتحقيق الازدهار والنماء، مؤكدا أن قطاع الطيران لديه قدرة كبيرة على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.وأشار إلى أن المملكة تركز على موضوع الاستدامة واستخدام الطاقة بكفاءة عالية، والوقود المستدام في الطيران، وأن المملكة ملتزمة بتحقيق كل هذه الأهداف، مبينا أن العالم يتغير بوتيرة سريعة، خاصة أن جائحة كورونا كانت سببا في جهود سرعة التحول خلال العامين الماضيين.وأوضح في كلمته خلال "مؤتمر مستقبل الطيران" الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني في الرياض، أن المملكة على استعداد للاستثمار والتطوير للتعافي من جائحة كورونا، ووضع سياسات وإجراءات عالمية مناسبة تتواءم مع الاقتصاد الجديد، مضيفا أن الاقتصاد بدأ بعد الجائحة والانتقال إلى تنشيط قطاع الطيران وصناعته، حيث وضع الأساسيات للاستثمار في هذا المجال.وأفاد بأن أحد أهم هذه الأمثلة هو التحول إلى المجال الرقمي، والتركيز حول أن تكون هناك خبرة وتجارب وأداء في مجال السفر والمسافرين.وتطرق الوزير الإبراهيم، إلى أهمية التنوع في مجال الاقتصاد، مشيرا إلى أن المملكة لديها عدة مجالات اقتصادية للتنوع، أحدها هو الصناعة والاستثمار في المجال اللوجستي والخدمات والتطوير والتمكين في قطاع الطيران وصناعته.ولفت إلى أن المملكة تتمتع بموقع استراتيجي وجغرافي في المنطقة، ما يعزز عملية الاستدامة والتنافسية، كما أن للمملكة نقاط قوة، وتدعم الابتكار والصناعات وتدعم التقنية، والقدرات الشبابية ورواد الأعمال، وكذلك لتعزيز العمل على الطلب الإقليمي والمحلي للسياحة واقتصادات الطيران.وأكد الإبراهيم أن المملكة بدأت في تنفيذ التطبيق الرقمي والحكومة الإلكترونية واستقطاب الكفاءات، نظرا للتحديات التي يمر بها قطاع الطيران في العالم، مبينا أن المطارات في المملكة ومن خلال رؤية المملكة 2030 ستوفر عديدا من الفرص الوظيفية ما يعزز الاستثمار الوطني.وشدد على أن دول العالم يجب أن تركز على النمو الاقتصادي، وأن قطاعات الصناعة، ومن أهمها قطاع الطيران تعزز من النمو الاقتصادي بشكل كبير، داعيا متخذي القرار في دول العالم إلى أن يكون هناك تركيز على الخطوط المستدامة.وعقدت ضمن جلسات مؤتمر مستقبل الطيران الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني، أمس، جلسة تناولت الأساليب العلمية الحديثة لتطوير إجراءات الدخول للمطارات وإنهاء إجراءات السفر الروتينية عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى كثير من المعاملات الورقية وما يتعلق بها من إجراءات التحقق الأمنية عبر تقنيات التعرف الحيوية وغيرها من التقنيات.ونوه لويس فيليب دي أوليفيرا المدير العام للمجلس العالمي للمطارات بما شهدته المملكة من تطورات في مختلف النواحي، ومن بينها قطاع الطيران المدني.وتناول ما يشهده العالم من تطوير للبنى التحتية في مطارات العالم وتعدد الجهات التي تعمل داخله وهو ما يتطلب تنسيقا وتناغما في عمل هذه المنظومة الكبيرة التي تعرضت لشلل بسبب تداعيات جائحة كورونا التي وصلت حد الإغلاق الكلي، مشيرا إلى أن العالم يشهد حاليا تعافيا نسبيا في قطاع الطيران والمطارات وهو ما يتطلب الاستعداد له.وتطرقت الجلسة إلى كفاءة الوقود في صناعة الطيران والعمل على تخفيض الانبعاثات المضرة للبيئة.في السياق، أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" والهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تعاون، لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية في المهن المرتبطة بالنقل الجوي وتعزيز فرص توظيفهم واستدامتهم في مختلف أنشطة الطيران المدني.ووقع مذكرة التعاون، تركي بن عبدالله الجعويني مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، ومحمد بن عبدالمجيد الحمد نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك على هامش أعمال المؤتمر.وتهدف مذكرة التعاون إلى تعزيز وتوحيد جهود توطين الكوادر الوطنية في مهن النقل الجوي، وإطلاق مبادرات مشتركة وبرامج تدريبية نوعية لتمكين وتأهيل ودعم السعوديين والسعوديات العاملين في مختلف منشآت القطاع الخاص العاملة في مجالات الطيران المدني، من أجل رفع نسبة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل واستقرارهم الوظيفي.وبموجب مذكرة التعاون سيعمل الطرفان على تعزيز العلاقة مع منشآت القطاع الخاص من خلال عقد ورش عمل للتعرف على احتياجات القطاع وللتعريف بالبرامج والمبادرات الداعمة لتوطين مهن قطاع النقل الجوي، وكذلك عقد اللقاءات الوظيفية الدورية لتحقيق الاستفادة المثلى من برامج الصندوق.كما اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل يضم مختصين لتفعيل مجالات التعاون، على أن يتولى فريق العمل تزويد ممثلي الطرفين بتقارير دورية موحدة توضح تقدم سير العمل ومراحل التنفيذ.كما أعلنت شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران SAEI إطلاقها مشروعا تعاونيا مع شركة Stellar Blu، لتوفير وتركيب ودعم حلول الإنترنت الهوائي المتقدم تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للطيران وحرصا منها على توفير أفضل الخدمات وتعزيز تجربة الضيوف أثناء الرحلات، وذلك عبر اتفاقية بين الطرفين جرت خلال المؤتمر.وبموجب هذا التعاون، ستتوافر تقنيات متطورة تعتمد عليها الشركة على مدار الأعوام المقبلة، حيث ستعمل شركة Stellar Blu بالتعاون مع SAEI، على تعزيز دورها كمركز متميز للاتصال الشبكي الجوي في المنطقة، كما تستهدف هذه الشراكة الاستراتيجية تعزيز دور شركة الخطوط السعودية ورفع قدرتها على تزويد عملائها الحاليين من شركات الطيران ومن الجهات الحكومية بتكنولوجيا متكاملة.