السعودية تستحوذ على 89 % من زوار البحرين في 2021

سجل جسر الملك فهد، عبور 3.2 مليون زائر من السعودية للبحرين خلال 2021، مقارنة بـ1.5 مليون زائر في 2020، بزيادة تقدر 106 في المائة، بحسب ما كشفت عنه غرفة تجارة وصناعة البحرين.وقال لـ"الاقتصادية" جهاد إبراهيم أمين، رئيس لجنة السياحة في غرفة تجارة وصناعة البحرين، إن تخفيف إجراءات التعامل مع فيروس كورونا في السعودية والبحرين أسهم في انتعاش قطاع السياحة في البحرين.وأشار إلى زيارة 3.2 مليون مسافر من السعودية إلى البحرين في 2021، ما يمثل نحو 89 في المائة من إجمالي المسافرين للبحرين البالغ عددهم 3.6 مليون مسافر خلال الفترة نفسها.وأوضح، أن عدد الزوار القادمين من السعودية أسهم بشكل كبير في نمو إيرادات السياحة الوافدة إلى البحرين.وأضاف: "لطالما احتلت السياحة الوافدة من السعودية إلى البحرين المرتبة الأولى في قطاع السياحة البحريني وذلك للارتباط الوثيق بين البلدين، حيث نتوقع أن تنمو بشكل أكبر في الفترة المقبلة خصوصا في إجازة عيد الأضحى وفي ظل تسهيلات السفر التي لم تكن معهودة في العامين الماضيين". ولفت إلى أن قطاع السياحة البحريني شهد انتعاشا ملحوظا في 2021، وذلك بعد التراجع الذي مر به قطاع السياحة عالميا بسبب جائحة كورونا.