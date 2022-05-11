«وول ستريت» تصعد بعد موجة تراجع .. المستثمرون يقبلون على أسهم البنوك وشركات النمو

ارتفعت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت عند الافتتاح أمس مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم البنوك وأسهم الشركات العملاقة المرتبطة بالنمو بعد عمليات بيع استمرت ثلاثة أيام وسط مخاوف من تشديد السياسة النقدية وتباطؤ النمو الاقتصادي. وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 258.4 نقطة بما يعادل 0.80 في المائة إلى 32504.09 نقطة.وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 43.9 نقطة أو 1.10 في المائة إلى 4035.18 نقطة، بينما زاد مؤشر ناسداك المجمع 277.1 نقطة أو 2.38 في المائة إلى 11900.343 نقطة.من جهة أخرى، انتعشت الأسهم الأوروبية عن أدنى مستوياتها في شهرين أمس بمكاسب واسعة النطاق مدعومة باقتناص الصفقات بعد عمليات بيع مكثفة بسبب المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 في المائة بعدما أغلق أمس الأول على أدنى مستوياته منذ أوائل آذار (مارس).وتضررت أسعار الأسهم على مستوى العالم في أيار (مايو)، إذ تحملت أسهم الشركات المرتبطة بالنمو عمليات بيع مكثفة بسبب المخاوف من أن ترفع البنوك المركزية الرئيسة أسعار الفائدة بشدة لاحتواء التضخم المرتفع.وارتفعت أسعار الأسهم في أغلبية القطاعات في أوروبا باستثناء الاتصالات والرعاية الصحية.وزاد سهم شركة ماتش أيه.بي السويدية للتبغ 25 في المائة بعد أن أعلنت شركة التبغ الأمريكية "فيليب موريس" أنها تجري محادثات لشرائها.وصعد سهم شركة رينو موتور الفرنسية 1.4 في المائة بعد أن وافقت "جيلي" الصينية على شراء حصة 34 في المائة من وحدة "رينو" الكورية مقابل 206.79 مليون دولار.وفي آسيا، تراجع مؤشر نيكاي الياباني لليوم الثاني على التوالي أمس، لكنه تجنب خسائر أكبر مع بدء المستثمرين في إعادة شراء الأسهم على أمل ارتفاع أسعارها.وأغلق المؤشر منخفضا 0.58 في المائة إلى 26167.10 نقطة بعد أن قلص خسائره في التعاملات المسائية مدعوما بارتفاع الأسهم الأمريكية.وكان مؤشر نيكاي قد انخفض إلى مستوى 25773.83 نقطة لأول مرة منذ منتصف آذار (مارس) في الصباح متأثرا بعمليات بيع مكثفة في وول ستريت البارحة الأولى خاصة لأسهم شركات التكنولوجيا.وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.85 في المائة إلى 1862.38 نقطة.وكانت أسهم شركات التكنولوجيا هي أكبر خاسر على مؤشر نيكاي فأدى تراجع أسهم "إن.تي.تي داتا" و"طوكيو إلكترون" و"أدفانتيست" و"سوفت بنك" و"سوني" مجتمعة إلى خفض المؤشر بنحو 100 نقطة.وكان المؤشر الفرعي لأسهم المرافق هو الوحيد الذي ارتفع أمس مثلما حدث أمس الأول.وهبطت أسهم 139 شركة وارتفعت أسهم 83 شركة من 220 شركة مدرجة على مؤشر نيكاي.