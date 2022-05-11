«نمو» تهبط للجلسة الثالثة بتداولات قيمتها 27 مليون ريال

انخفضت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثالثة، لتغلق عند 23094 نقطة فاقدة 381 نقطة بنحو 1.6 في المائة. وارتفعت قيمة التداول 6 في المائة بنحو 1.5 مليون ريال، لتصل إلى 27 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 17 في المائة بنحو 58 ألف سهم، لتصل إلى 391 ألف سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 2 في المائة بنحو 43 صفقة، لتصل إلى 1.8 ألف صفقة. وتصدر الأسهم المتراجعة "غاز" بنحو 4.8 في المائة، ليغلق عند 72.10 ريال، يليه "مياه الجوف" بنحو 4.6 في المائة، ليغلق عند 74.40 ريال، وحل ثالثا "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 3.9 في المائة، ليغلق عند 272 ريالا. وتصدر الأسهم المرتفعة "إنماء الروابي" بنحو 3 في المائة، ليغلق عند 26.90 ريال، يليه "سمو" بنحو 2.9 في المائة، ليغلق عند 68.90 ريال، وحل ثالثا "جروب فايف" بنحو 1.65 في المائة، ليغلق عند 30.85 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "سمو" بقيمة 4.7 مليون ريال، يليه سهم "طبية" بقيمة 4.4 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "رؤوم" بقيمة 2.3 مليون ريال.