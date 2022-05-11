الإمارات: لا علاقة لـ «أوبك +» بتقلبات السوق .. مقاطعة نفط معين فكرة محفوفة بالمخاطر

قال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي، أمس، إن تقلبات سوق النفط مرتبطة بعوامل خارج إطار مجموعة "أوبك +" لمنتجي النفط، مثل إقدام بعض المشترين على مقاطعة موردين معينين.وبحسب "رويترز"، أضاف المزروعي خلال المؤتمر العالمي للمرافق الذي تستضيفه أبوظبي، "التقلب الشديد ليس بسبب العرض والطلب، بل لأن البعض لا يريد شراء خامات معينة، ويستغرق المتعاملون وقتا للانتقال من سوق إلى أخرى"، في إشارة إلى جهود تجنب شراء الخام الروسي.وتابع "فكرة محاولة مقاطعة نفط معين ستكون محفوفة بالمخاطر بغض النظر عن الدوافع وراء ذلك".والإمارات عضو في "أوبك +" التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين آخرين منهم روسيا.وقال الوزير "نحاول أن نجتمع كل شهر فقط لمراقبة السوق ونزيد الإنتاج بقدر الحاجة".واتفقت "أوبك +" في وقت سابق هذا الشهر على زيادة أخرى بسيطة في المستوى المستهدف لإنتاجها الشهري، مبينة أنه لا يمكن إلقاء اللوم على المجموعة في تعطل الإمدادات الروسية وإن إجراءات الإغلاق الصينية بسبب كوفيد - 19 تهدد توقعات الطلب.واتفقت المجموعة على زيادة المستوى المستهدف للإنتاج في حزيران (يونيو) 432 ألف برميل يوميا تماشيا مع خططها القائمة لإنهاء تدريجي لخفض نفذته في عام 2020 عندما أضرت جائحة كورونا بالطلب متجاهلة دعوات دول غربية لزيادة أكبر.وقال المزروعي، إن ارتفاع هوامش تكرير النفط وليس مجرد سعر الخام يرفع تكاليف الوقود بالنسبة إلى المستهلكين.وارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن اقترحت المفوضية الأوروبية فرض حظر تدريجي على النفط الروسي. لكن الموافقة على الاقتراح تأجلت وسط طلبات من الدول الأعضاء في شرق أوروبا للحصول على إعفاءات وامتيازات.