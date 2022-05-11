مستوى قياسي جديد لأسعار البنزين في أمريكا .. المصافي تواجه أزمة

ارتفعت أسعار التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة، أمس، لتسجل رقما قياسيا جديدا متجاوزة الرقم القياسي المسجل في آذار (مارس)، إذ تواجه المصافي العالمية أزمة أدت إلى صعود الأسعار قبل موسم الصيف، حيث يزيد السفر بالسيارات.وبحسب "رويترز"، قالت جمعية السيارات الأمريكية، إن متوسط سعر التجزئة للجالون بلغ 4.374 دولار في وقت مبكر أمس، متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 4.331 دولار.ومنذ 30 آذار (مارس)، خسرت العقود الآجلة لخام برنت 7 في المائة، لكن العقود الآجلة للبنزين ارتفعت 9.4 في المائة مسجلة رقما قياسيا الجمعة بلغ 3.7590 دولار للجالون قبل البيع الإثنين.وأدى إغلاق المصافي بسبب أعمال الصيانة المقررة سلفا والاضطرابات، إلى رفع أسعار الوقود حتى مع اتخاذ الولايات المتحدة ودول أخرى خطوات لتعزيز إمدادات الخام في جميع أنحاء العالم.وتتضاءل مخزونات الوقود العالمية مع انتعاش الطلب إلى مستويات ما قبل الجائحة. وحدث شح في الإمدادات بشكل أكبر في أعقاب الحرب في أوكرانيا والعقوبات اللاحقة على روسيا من الولايات المتحدة وحلفائها.وخسر العالم مليون برميل من طاقة التكرير و1.5 مليون برميل من إمدادات النفط منذ الجائحة، حسب تقديرات قدمها مايك جينينجز الرئيس التنفيذي لشركة سنكيلر كورب، الإثنين.وقال جينينجز، "يمثل ذلك 2.5 في المائة من الاستهلاك العالمي .. إنه رقم كبير".إلى ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري أمس، إن إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة سيزيدان في 2022 بينما ينمو الاقتصاد.وتوقعت الوكالة الحكومية أن إنتاج الغاز الجاف سيرتفع إلى 96.71 مليار قدم مكعبة يوميا في 2022، وإلى 101.71 مليار قدم مكعبة يوميا في 2023 من مستوى قياسي بلغ 93.55 مليار قدم مكعبة يوميا في 2021.وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أيضا أن استهلاك الغاز في أكبر اقتصاد في العالم سيرتفع من 82.97 مليار قدم مكعبة يوميا في 2021 إلى 85.73 مليار قدم مكعبة يوميا في 2022 قبل أن يتراجع إلى 85.28 مليار قدم مكعبة يوميا في 2023. ويقارن ذلك مع مستوى قياسي بلغ 85.29 مليار قدم مكعبة يوميا في 2019.وتوقعت ارتفاع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 720 ألف برميل يوميا إلى 11.91 مليون برميل يوميا في 2022.وبحسب التقرير الشهري لإدارة معلومات الطاقة، فإن إنتاج الخام الأمريكي من المتوقع أن يزيد بمقدار 940 ألف برميل يوميا إلى 12.85 مليون برميل يوميا في 2023.ومن المتوقع أن يزيد إجمالي الطلب على المنتجات البترولية في الولايات المتحدة بمقدار 730 ألف برمل يوميا إلى 20.51 مليون برميل يوميا في 2022.