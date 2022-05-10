بعد شراء تويتر .. ماسك يؤكد امتثاله لقواعد الاتحاد الأوروبي الرقمية الجديدة

أكد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، لتييري بريتون المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية، أنه يعتزم الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة المتعلقة بالاعتدال في المحتوى، وذلك قبيل استحواذه الوشيك على تويتر.

وقال إيلون ماسك في مقطع فيديو مع تييري بريتون نشر عبر "تويتر"، : اتفق مع كل ما قلته حقا، اعتقد أن تفكيرنا متشابه بشكل كبير للغاية"، حيث التقى الطرفان في مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية، قبيل محادثات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتنسيق اللوائح المنظمة لعمل هذا القطاع.

وأثار قرار ايلون ماسك شراء تويتر، مخاوف في الاتحاد الأوروبي بشأن الامتثال التنظيمي بشأن المحتوى المضلل والمضر، حال صارت الشركة مملوكة بشكل خاص لمالك واحد.

ورغم ذلك، قال تييري بريتون إنه لا يرى أي مشكلات تتعلق بفرض القواعد حتى لو صار تويتر ملكا لايلون ماسك، موضحا "سيتعين على أي شركة أوروبية، الوفاء بالالتزامات التي نفرضها، هذا هو الأمر ببساطة". مشيرا إلى أن المخالفين للقواعد، سيواجهون غرامات تصل إلى 6 % من مبيعاتهم السنوية عالميا.

يشار إلى أن مجلس إدارة تويتر وافق على عرض ماسك شراء منصة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار، في أبريل الماضي، وستتم الصفقة بحلول نهاية 2022، وهو ما يتوقف على موافقة المساهمين.