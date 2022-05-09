النفط يترجع 5% جراء تدابير الإغلاق في الصين

انخفضت أسعار النفط العالمية بنسبة خمسة في المئة الاثنين جراء تدابير الإغلاق التي اتّخذتها السلطات الصينية وارتفاع معدلات التضخم، بحسب المستثمرين.

وتراجع سعر برميل خام برنت بحر الشمال المرجعي في أوروبا بنسبة خمسة في المئة ليصل إلى 106,77 دولارا، بينما خسرت عقود خام غرب تكساس الوسيط 5,4 في المئة ليصل سعر البرميل إلى 103,87 دولارا.

