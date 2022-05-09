الليرة التركية تسجل أضعف مستوى منذ منتصف ديسمبر

تراجعت الليرة التركية واحدا بالمئة مقابل الدولار الأمريكي أثناء التعاملات اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر الماضي، عندما تسبب أزمة للعملة في هبوطها إلى مستويات قياسية منخفضة بعد سلسلة تخفيقات غير تقليدية لأسعار الفائدة.

ولامست الليرة 15.10 متجاوزة المستويات المنخفضة التي وصلت إليها في مارس عندما تضررت من مخاوف حيال الحرب في أوكرانيا.

والليرة الآن منخفضة 12 بالمئة عن مستواها في نهاية 2021 . وكانت هوت 44 بالمئة العام الماضي.