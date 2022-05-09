الأسهم الأمريكية تنخفض مع تضرر أسهم النمو من ارتفاع عوائد السندات

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض ، إذ أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط توقعات بتشديد حاد للسياسة النقدية، على أسهم الشركات التي تحقق نموا قويا، كما تضررت المعنوياات من احتمالات تباطؤ الاقتصاد الصيني.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 214.2 نقطة بما يعادل 0.65 في المائة إلى 32685.17 نقطة، بحسب "رويترز".

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 42.1 نقطة أو 1.02 في المائة إلى 4081.27 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 221.6 نقطة أو 1.82 في المائة إلى 11923.029 نقطة.