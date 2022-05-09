البيع مستمر في الأسواق الأمريكية .. ستاندر آند بورز يسجل أدنى مستوى في عام

تراجعت الأسهم الأمريكية بحدة مطلع تعاملات اليوم الاثنين حيث سجل مؤشر ستاندر آند بورز أدنى مستوى له في 52 أسبوعا.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 490 نقطة أو 1.5 في المائة، وانخفض مؤشر ستاندر آند بورز بنسبة 1.9 في المائة، بينما فقد مؤشر ناسداك 2.1 في المائة.

وصل العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ أواخر 2018 اليوم الاثنين، وكان آخر تداول له عند 3.185 في المائة.

واصلت المعدلات المتزايدة الضغط على أسماء التكنولوجيا، حيث تراجعت كل من أمازون وآبل بأكثر من 1 في المائة ، بينما هبطت تيسلا 3.3 في المائة

وفي الوقت نفسه ، سجلت بوينج أكبر الخاسرين في مؤشر داو جونز ، حيث تراجعت بنسبة 3.8 في المائة ، تليها شركة الطاقة شيفرون التي تراجعت بنسبة 3.7 في المائة مع استمرار تراجع العقود الآجلة للنفط الأمريكي.