وزير النقل : نسعى إلى تعزيز استثمارات النقل واللوجستيات بـ 100 مليار دولار

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، أن المملكة تسعى إلى تعزيز استثماراتها في النقل واللوجستيات، بأكثر من 100 مليار دولار، ونقل 300 مليون مسافر و 5 ملايين طن من البضائع، والربط مع 250 وجهة حول العالم في نهاية العقد الجاري.

وقال المهندس صالح الجاسر، خلال كلمته في افتتاح "مؤتمر مستقبل الطيران"، في الرياض اليوم، أنه من المقرر تدشين شركات طيران بأفضل الخدمات بين شركات الطيران العالمية، وتطوير مرافق المطارات من خلال مركزين رئيسيين مقرهما الرياض وجدة.

وأوضح، أن هناك العديد من الفرص للقطاع الخاص لتحقيق طموحاتنا، مشيرا إلى أن الوزارة حولت 25 مطارا إلى شركات قابضة لتكون جاهزة للخصخصة، إلى جانب الموافقة على المئات من طلبات الطائرات وفتح وجهات جديدة للعديد من البلدان.

وعبر عرض مرئي استعرض خدمات الطيران وانفتاح المملكة حول العالم، وعرض الفرص الواعدة لقطاع الطيران العالمي، حيث ترتبط المملكة بـ 250 وجهة عالمية بـ 3 أضعاف عدد المسافرين و 5 أضعاف حجم البضائع، مؤملا أن تصعد المملكة إلى المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط بحلول 2030.