بيل جيتس: الفائدة المرتفعة قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي

قال بيل جيتس المؤسس المشارك لـ "مايكروسوفت" إن أسعار الفائدة من المرجح أن ترتفع بما يكفي للتسبب في تباطؤ اقتصادي عالمي ، ناجم عن التدخل الروسي في أوكرانيا وتداعيات جائحة كوفيد -19.

قال جيتس بحسب مانقلته بلومبيرج "أخشى أن يكون للدببة حجة قوية جدًا تثير قلقي كثيرًا ".

وأضاف الملياردير إن الحرب في أوكرانيا ، التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية ، "تأتي على رأس الوباء ، حيث كانت مستويات الدين الحكومي مرتفعة للغاية بالفعل وكانت هناك بالفعل بعض مشاكل سلسلة التوريد."

بدأت العديد من البلدان ، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند ، في رفع أسعار الفائدة لمحاولة كبح جماح التضخم.

قال جيتس ، الذي يمتلك ثروة تقدر بـ 123 مليار دولار ، وهو رابع أغنى شخص في العالم في مؤشر بلومبيرج للمليارديرات ، "سيؤدي ذلك في النهاية إلى تباطؤ اقتصادي".

خفض صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقعاته للنمو العالمي بأكبر قدر منذ الأشهر الأولى للوباء وتوقع تضخمًا أسرع بسبب الحرب في أوكرانيا وتجدد إغلاق الصين بسبب الفيروس.